Десантники ЯНАО собирают деньги на машину для бойцов СВО

Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска — мужчина сейчас находится в зоне СВО. Собрали почти всю необходимую сумму для покупки машины, не хватает только 50 тысяч рублей. Об этом сообщил URA.RU Юрий Хлюстов, председатель союза десантников ЯНАО.
«Военнослужащий, который обратился к нам, с первого дня принимает участие в специальной военной операции. Он является жителем Ноябрьска. Союз десантников открыл сбор финансовых средств для приобретения автомобиля», — рассказал председатель союза десантников ЯНАО корреспонденту URA.RU.
Запрос поступил от жителя Ноябрьска, который служит по контракту в Севастополе и сейчас находится в Запорожье. Союз десантников уже нашли автомобиль «Нива» с полным приводом. Осталось собрать еще 50 тысяч рублей. Сообщение о просьбе военнослужащего Союз десантников опубликовал в городской группе во «ВКонтакте». Денежные средства начали собирать десять дней назад.
Доставка автомобиля в зону СВО будет осуществляться представителями Союза. «У нас есть сформировавшаяся команда, которая отвозит гуманитарный груз уже в шестой раз. Сейчас мы также отвезем с командой автомобиль и передадим бойцам лично в руки», — поделился председатель с корреспондентом URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что общественники из объединения «Союза десантников» ЯНАО отправили бойцам СВО бытовую технику. На фронт также были отправлены генераторы, бензопилы, строевой лес, палатки, бани, печи — предметы быта, необходимые в полевых условиях.
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