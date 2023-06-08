Десантники ЯНАО собирают деньги на машину для бойцов СВО

Ноябрьский военнослужащий попросил у Союза десантников купить автомобиль

09 июня 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Деньги на автомобиль собирали в течении десяти дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска — мужчина сейчас находится в зоне СВО. Собрали почти всю необходимую сумму для покупки машины, не хватает только 50 тысяч рублей. Об этом сообщил URA.RU Юрий Хлюстов, председатель союза десантников ЯНАО. «Военнослужащий, который обратился к нам, с первого дня принимает участие в специальной военной операции. Он является жителем Ноябрьска. Союз десантников открыл сбор финансовых средств для приобретения автомобиля», — рассказал председатель союза десантников ЯНАО корреспонденту URA.RU. Запрос поступил от жителя Ноябрьска, который служит по контракту в Севастополе и сейчас находится в Запорожье. Союз десантников уже нашли автомобиль «Нива» с полным приводом. Осталось собрать еще 50 тысяч рублей. Сообщение о просьбе военнослужащего Союз десантников опубликовал в городской группе во «ВКонтакте». Денежные средства начали собирать десять дней назад. Доставка автомобиля в зону СВО будет осуществляться представителями Союза. «У нас есть сформировавшаяся команда, которая отвозит гуманитарный груз уже в шестой раз. Сейчас мы также отвезем с командой автомобиль и передадим бойцам лично в руки», — поделился председатель с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало о том, что общественники из объединения «Союза десантников» ЯНАО отправили бойцам СВО бытовую технику. На фронт также были отправлены генераторы, бензопилы, строевой лес, палатки, бани, печи — предметы быта, необходимые в полевых условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска — мужчина сейчас находится в зоне СВО. Собрали почти всю необходимую сумму для покупки машины, не хватает только 50 тысяч рублей. Об этом сообщил URA.RU Юрий Хлюстов, председатель союза десантников ЯНАО. «Военнослужащий, который обратился к нам, с первого дня принимает участие в специальной военной операции. Он является жителем Ноябрьска. Союз десантников открыл сбор финансовых средств для приобретения автомобиля», — рассказал председатель союза десантников ЯНАО корреспонденту URA.RU. Запрос поступил от жителя Ноябрьска, который служит по контракту в Севастополе и сейчас находится в Запорожье. Союз десантников уже нашли автомобиль «Нива» с полным приводом. Осталось собрать еще 50 тысяч рублей. Сообщение о просьбе военнослужащего Союз десантников опубликовал в городской группе во «ВКонтакте». Денежные средства начали собирать десять дней назад. Доставка автомобиля в зону СВО будет осуществляться представителями Союза. «У нас есть сформировавшаяся команда, которая отвозит гуманитарный груз уже в шестой раз. Сейчас мы также отвезем с командой автомобиль и передадим бойцам лично в руки», — поделился председатель с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало о том, что общественники из объединения «Союза десантников» ЯНАО отправили бойцам СВО бытовую технику. На фронт также были отправлены генераторы, бензопилы, строевой лес, палатки, бани, печи — предметы быта, необходимые в полевых условиях.