Военкоры показали уничтожение немецких танков Leopard в зоне СВО. Видео ВДВ поразили российским дроном «Ланцет» немецкий танк Leopard 10 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Росиийский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил немецкий танк Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВДВ поразили дроном «Ланцет» немецкий танк Leopard при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить наступление на Запорожском направлении. Об сообщают российские военкоры. «Один из „Леопардов“ уничтожен „Ланцетом“ ВДВ при отражении наступления на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала « Операция Z: Военкоры Русской Весны» . Отмечается, что отечественный дрон-камикадзе сжег немецкую боевую машину. Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение своих танков в зоне спецоперации. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Броня у западных танков Leopard 2 в комплектации A4, которые стоят на Украине, не помогают Киеву защититься от современных противотанковых средств. Об этом заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, передает «Федеральное агентство новостей». ВДВ поразили дроном «Ланцет» немецкий танк Leopard при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить наступление на Запорожском направлении. Об сообщают российские военкоры. «Один из „Леопардов“ уничтожен „Ланцетом“ ВДВ при отражении наступления на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что отечественный дрон-камикадзе сжег немецкую боевую машину. Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение своих танков в зоне спецоперации. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Броня у западных танков Leopard 2 в комплектации A4, которые стоят на Украине, не помогают Киеву защититься от современных противотанковых средств. Об этом заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям