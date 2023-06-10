ВДВ поразили дроном «Ланцет» немецкий танк Leopard при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить наступление на Запорожском направлении. Об сообщают российские военкоры.
«Один из „Леопардов“ уничтожен „Ланцетом“ ВДВ при отражении наступления на Запорожском направлении», — говорится в сообщении telegram-канала «
Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение своих танков в зоне спецоперации. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Броня у западных танков Leopard 2 в комплектации A4, которые стоят на Украине, не помогают Киеву защититься от современных противотанковых средств. Об этом заявил эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро, передает «Федеральное агентство новостей».
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