09 июня 2023

Продюсер Цыганов пошутил, что заключит меморандум о сносе Ельцин Центра. Видео

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ельцин центр
Вадим Цыганов вступился за супругу, которая сказала, что в Екатеринбурге гнездятся темные либералы Фото:

Продюсер и муж певицы Виктории Цыгановой Вадим Цыганов на сабантуе в Казани пошутил, что собирается подписать меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Об этом он заявил в соцсетях.

«У нас сегодня еще одно торжественное событие, мы подписываем меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Они тоже хотят поучаствовать в этом», — сказал Цыганов в telegram-канале Виктории Цыгановой.

Российская певица Цыганова добавила, что после ее заявления о том, что в Екатеринбурге «гнездится много темных либералов» ее назвали «разложившимся трупом». «Хайпанули либерасты на мне, они решили меня позлить, назвали меня разложившимся трупом», — рассказала артистка.

Ранее российская певица Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал».

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Продюсер и муж певицы Виктории Цыгановой Вадим Цыганов на сабантуе в Казани пошутил, что собирается подписать меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Об этом он заявил в соцсетях. «У нас сегодня еще одно торжественное событие, мы подписываем меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Они тоже хотят поучаствовать в этом», — сказал Цыганов в telegram-канале Виктории Цыгановой. Российская певица Цыганова добавила, что после ее заявления о том, что в Екатеринбурге «гнездится много темных либералов» ее назвали «разложившимся трупом». «Хайпанули либерасты на мне, они решили меня позлить, назвали меня разложившимся трупом», — рассказала артистка. Ранее российская певица Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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