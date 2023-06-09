Продюсер и муж певицы Виктории Цыгановой Вадим Цыганов на сабантуе в Казани пошутил, что собирается подписать меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Об этом он заявил в соцсетях.
«У нас сегодня еще одно торжественное событие, мы подписываем меморандум о сносе Ельцин Центра с жителями Татарстана. Они тоже хотят поучаствовать в этом», — сказал Цыганов в telegram-канале Виктории Цыгановой.
Российская певица Цыганова добавила, что после ее заявления о том, что в Екатеринбурге «гнездится много темных либералов» ее назвали «разложившимся трупом». «Хайпанули либерасты на мне, они решили меня позлить, назвали меня разложившимся трупом», — рассказала артистка.
Ранее российская певица Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал».
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