Российская певица Виктория Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал».
«Екатеринбург — город непростой, здесь гнездится много темных либералов, все они боятся истины и света, но ответ держать придется. Урал разлагается из-за Ельцин Центра, дети разлагаются. Столько денег платят, чтобы [Ельцин Центр] существовал, лучше бы добавили зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам», — пояснила Цыганова в telegram-канале.
Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Ее муж Вадим Цыганов пошутил, что после выступления артистки Ельцин Центр будут «торжественно сносить на маленькие кирпичики».
Журналист URA.RU отправил запрос в Ельцин Центр. Ответ на момент публикации новости не поступил.
В 2022 году журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло во время интервью Соловьева с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова телеведущего вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», федеральные звезды и жители города. После этого скандал утих, но позднее Соловьев вновь накинулся на екатеринбуржцев, назвав их «сатанинскими выродками».
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