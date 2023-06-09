Певица Цыганова заявила, что в Екатеринбурге гнездится много либералов. Видео

Певица Цыганова: Екатеринбург разлагается из-за Ельцин Центра

10 июня 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Виктория Цыганова 9 июня выступила на 80-летии Чкаловского района Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская певица Виктория Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал». «Екатеринбург — город непростой, здесь гнездится много темных либералов, все они боятся истины и света, но ответ держать придется. Урал разлагается из-за Ельцин Центра, дети разлагаются. Столько денег платят, чтобы [Ельцин Центр] существовал, лучше бы добавили зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам», — пояснила Цыганова в telegram-канале. Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Ее муж Вадим Цыганов пошутил, что после выступления артистки Ельцин Центр будут «торжественно сносить на маленькие кирпичики». Журналист URA.RU отправил запрос в Ельцин Центр. Ответ на момент публикации новости не поступил. В 2022 году журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло во время интервью Соловьева с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова телеведущего вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», федеральные звезды и жители города. После этого скандал утих, но позднее Соловьев вновь накинулся на екатеринбуржцев, назвав их «сатанинскими выродками». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская певица Виктория Цыганова назвала Екатеринбург непростым городом, в котором «гнездится много темных либералов». Также она раскритиковала деятельность Ельцин Центра, заявив, что «из-за него разлагаются дети и весь Урал». «Екатеринбург — город непростой, здесь гнездится много темных либералов, все они боятся истины и света, но ответ держать придется. Урал разлагается из-за Ельцин Центра, дети разлагаются. Столько денег платят, чтобы [Ельцин Центр] существовал, лучше бы добавили зарплату воспитателям в детском саду и медсестрам», — пояснила Цыганова в telegram-канале. Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Ее муж Вадим Цыганов пошутил, что после выступления артистки Ельцин Центр будут «торжественно сносить на маленькие кирпичики». Журналист URA.RU отправил запрос в Ельцин Центр. Ответ на момент публикации новости не поступил. В 2022 году журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Это произошло во время интервью Соловьева с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Слова телеведущего вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», федеральные звезды и жители города. После этого скандал утих, но позднее Соловьев вновь накинулся на екатеринбуржцев, назвав их «сатанинскими выродками».