Минобороны РФ показало кадры с уничтоженными танками Leopard. Видео

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Среди уничтоженных танков оказались немецкие Leopard 2 и американские БМП Bradley Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана уничтоженная бронетехника ВСУ западного производства. Запись появилась в telegram-канале ведомства.

«Крупным планом! Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на южно-донецком направлении», — говорится в подписи под видеозаписью Минобороны РФ.

На кадрах видны горящие танки ВСУ. Среди уничтоженных машин — немецкие Leopard 2 и американские БМП Bradley.

Ранее сообщалось, что российские силы поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Также были поражены пять машин пехоты американского производства Bradley и французская самоходная артиллерийская установка Cezar. Германия уже подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации.

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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана уничтоженная бронетехника ВСУ западного производства. Запись появилась в telegram-канале ведомства. «Крупным планом! Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на южно-донецком направлении», — говорится в подписи под видеозаписью Минобороны РФ. На кадрах видны горящие танки ВСУ. Среди уничтоженных машин — немецкие Leopard 2 и американские БМП Bradley. Ранее сообщалось, что российские силы поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Также были поражены пять машин пехоты американского производства Bradley и французская самоходная артиллерийская установка Cezar. Германия уже подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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