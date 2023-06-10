Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показана уничтоженная бронетехника ВСУ западного производства. Запись появилась в telegram-канале ведомства.
«Крупным планом! Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на южно-донецком направлении», — говорится в подписи под видеозаписью Минобороны РФ.
На кадрах видны горящие танки ВСУ. Среди уничтоженных машин — немецкие Leopard 2 и американские БМП Bradley.
Ранее сообщалось, что российские силы поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Также были поражены пять машин пехоты американского производства Bradley и французская самоходная артиллерийская установка Cezar. Германия уже подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации.
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