Юрист предупредил об уголовной ответственности для грибников

Юрист Бударагин: россиянам грозит до 9 лет лишения свободы за сбор редких грибов

11 июня 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России Фото: Сергей Русанов © URA.RU За сбор редких грибов в России в промышленных масштабах гражданам грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «За сбор редких грибов в России смогут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Но cамое суровое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет. Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — сказал Александр Бударгин. «Если какая-то бабушка собрала, например, букет, и туда попало несколько ландышей, даже если она потом продает этот букет, то это будет неосторожностью. Также неосторожностью будут признаны случаи уничтожения и повреждения таких растений или грибов при проведении сельскохозяйственных работ, опрыскивании растений от вредителей. При покупке такого букета уголовной ответственности не будет», — добавил юрист. Он подчеркнул, что список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За сбор редких грибов в России в промышленных масштабах гражданам грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «За сбор редких грибов в России смогут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Но cамое суровое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет. Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — сказал Александр Бударгин. «Если какая-то бабушка собрала, например, букет, и туда попало несколько ландышей, даже если она потом продает этот букет, то это будет неосторожностью. Также неосторожностью будут признаны случаи уничтожения и повреждения таких растений или грибов при проведении сельскохозяйственных работ, опрыскивании растений от вредителей. При покупке такого букета уголовной ответственности не будет», — добавил юрист. Он подчеркнул, что список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.