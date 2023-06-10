10 июня 2023

Юрист предупредил об уголовной ответственности для грибников

Юрист Бударагин: россиянам грозит до 9 лет лишения свободы за сбор редких грибов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России Фото:

За сбор редких грибов в России в промышленных масштабах гражданам грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

«За сбор редких грибов в России смогут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Но cамое суровое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет. Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — сказал Александр Бударгин.

«Если какая-то бабушка собрала, например, букет, и туда попало несколько ландышей, даже если она потом продает этот букет, то это будет неосторожностью. Также неосторожностью будут признаны случаи уничтожения и повреждения таких растений или грибов при проведении сельскохозяйственных работ, опрыскивании растений от вредителей. При покупке такого букета уголовной ответственности не будет», — добавил юрист. Он подчеркнул, что список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За сбор редких грибов в России в промышленных масштабах гражданам грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «За сбор редких грибов в России смогут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Но cамое суровое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет. Определить умысел можно будет по объему собранных грибов. Одно дело если несколько штук, и человек их взял по ошибке. Совсем другой случай, когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен не на личное потребление, а оптовую продажу, в том числе за границу», — сказал Александр Бударгин. «Если какая-то бабушка собрала, например, букет, и туда попало несколько ландышей, даже если она потом продает этот букет, то это будет неосторожностью. Также неосторожностью будут признаны случаи уничтожения и повреждения таких растений или грибов при проведении сельскохозяйственных работ, опрыскивании растений от вредителей. При покупке такого букета уголовной ответственности не будет», — добавил юрист. Он подчеркнул, что список грибов, которые нельзя собирать, а также их внешний вид можно посмотреть в постановлении правительства России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...