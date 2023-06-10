Курганские казаки установили поклонный крест в деревне Бузан. Фото

Курганские казаки установили поклонный крест в память о погибших в Гражданской войне

11 июня 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Курганские казаки установили поклонный крест, чтобы почтить память погибших в братоубийственной войне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курганские казаки установили поклонный крест в деревне Бузан Белозерского округа (Курганская область), чтобы почтить память погибших в Гражданской войне. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов. «Установили 10 июня памятный поклонный крест в деревне Бузан в честь всех погибших в тяжелых боях 1919 года. Обе стороны, красные и белые понесли здесь большие потери, а хоронили всех вместе», — сообщил Попов. По словам атамана Попова, в мероприятии по установке поклонного креста участвовали казаки из хуторов Богоявленский и Усть-Уйский, соратники из Ассамблеи народов Зауралья, а также глава Белозерского округа Александр Завьялов. Попов отметил, что помогала Ия Филимонова (Курганский завод спецтехники), местные жители и дети из Боровлянской школы. «Батюшки из Белозерки освятили поклонный крест. Здесь же мне вручили награду от верховного атамана казачества России за военно-патриотическое воспитание граждан РФ», — подчеркнул атаман Попов. Ранее URA.RU писало, что курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский». Курганские казаки установили поклонный крест в деревне Бузан Фото предоставил атаман Сергей Попов

Курганские казаки установили поклонный крест в деревне Бузан Белозерского округа (Курганская область), чтобы почтить память погибших в Гражданской войне. Об этом рассказал URA.RU атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов. «Установили 10 июня памятный поклонный крест в деревне Бузан в честь всех погибших в тяжелых боях 1919 года. Обе стороны, красные и белые понесли здесь большие потери, а хоронили всех вместе», — сообщил Попов. По словам атамана Попова, в мероприятии по установке поклонного креста участвовали казаки из хуторов Богоявленский и Усть-Уйский, соратники из Ассамблеи народов Зауралья, а также глава Белозерского округа Александр Завьялов. Попов отметил, что помогала Ия Филимонова (Курганский завод спецтехники), местные жители и дети из Боровлянской школы. «Батюшки из Белозерки освятили поклонный крест. Здесь же мне вручили награду от верховного атамана казачества России за военно-патриотическое воспитание граждан РФ», — подчеркнул атаман Попов. Ранее URA.RU писало, что курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский».