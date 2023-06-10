10 июня 2023

В офисе Зеленского сообщили, что 20 стран НАТО поддержали заявку Киева

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
20 стран поддержали вступление Украины в НАТО Фото:

Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали 20 стран — членов альянса. Они подписали с Киевом необходимые декларации, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — говорится в сообщении на странице Игоря Жовква в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова приводит РБК.

Сейчас в НАТО входит 31 государство. Чтобы вступить в альянс необходимо одобрение всех стран — членов альянса. В сентябре 2022 года, когда к России присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО.

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Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали 20 стран — членов альянса. Они подписали с Киевом необходимые декларации, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — говорится в сообщении на странице Игоря Жовква в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова приводит РБК. Сейчас в НАТО входит 31 государство. Чтобы вступить в альянс необходимо одобрение всех стран — членов альянса. В сентябре 2022 года, когда к России присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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