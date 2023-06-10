В офисе Зеленского сообщили, что 20 стран НАТО поддержали заявку Киева

Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали 20 стран — членов альянса. Они подписали с Киевом необходимые декларации, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — говорится в сообщении на странице Игоря Жовква в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова приводит РБК.
Сейчас в НАТО входит 31 государство. Чтобы вступить в альянс необходимо одобрение всех стран — членов альянса. В сентябре 2022 года, когда к России присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее в Белом доме отказали Украине в помощи по продвижению ее к членству в НАТО.
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