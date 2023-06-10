Губернатор Гладков: 15 грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов в Белгородской области

В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет», —
В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства.
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