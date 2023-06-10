10 июня 2023

Губернатор Гладков: 15 грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов в Белгородской области

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15 грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов в Белгородской области Фото:

В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства.

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В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что поезд сошел с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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