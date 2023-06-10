В Госдуме предложили обеспечить охраной школы в малых городах

11 июня 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Правительство просит обеспечить профессиональной охраной малонаселенные пункты, в которых проживает менее 100 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти предложили обеспечить высококвалифицированной охраной все школы, которые расположены в малых городах. Такую идею предложил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. «Нормативы приводят к тому, что в школах, которые находятся на территориях с населением меньше 100 тысячи человек, лишены профессиональной охраны. Эту роль возложили на технический персонал. Однако это несправедливо, когда в больших городах школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных это зависит от того, есть ли у родителей деньги на эти цели», — высказал свое мнение депутат журналистам «Известия». Причиной запроса депутата в кабмин стали обращения граждан в Госдуму. Ранее URA.RU писало, что на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка придумали, как сделать интернет безопаснее. По их мнению, проблема назрела давно. Специалисты считают, что нужно создать отдельный органа, который бы отвечал за безопасность в информационном пространстве.

Власти предложили обеспечить высококвалифицированной охраной все школы, которые расположены в малых городах. Такую идею предложил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. «Нормативы приводят к тому, что в школах, которые находятся на территориях с населением меньше 100 тысячи человек, лишены профессиональной охраны. Эту роль возложили на технический персонал. Однако это несправедливо, когда в больших городах школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных это зависит от того, есть ли у родителей деньги на эти цели», — высказал свое мнение депутат журналистам «Известия». Причиной запроса депутата в кабмин стали обращения граждан в Госдуму. Ранее URA.RU писало, что на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка придумали, как сделать интернет безопаснее. По их мнению, проблема назрела давно. Специалисты считают, что нужно создать отдельный органа, который бы отвечал за безопасность в информационном пространстве.