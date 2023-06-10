10 июня 2023

NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от контрнаступления Украины

NYT: США и ЕС назовут провальным контрнаступление, если ВСУ не возьмут важный населенный пункт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ не смогут вытеснить российские войска, пишет The New York Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Киев в рамках контрнаступления не возьмет под контроль какой-либо важный населенный пункт, то можно оценить атаки ВСУ как провальные. Такое мнение высказали чиновники в США и Европы, пишет The New York Times.

В материале издания говорится, что оценить контрнаступление как провальное будет проще, если военнослужащие Украины не возьмут под контроль какой-либо важный населенный пункт. «В частном порядке американские и европейские чиновники признают, что вытеснение всех российских войск… крайне маловероятно», — пишет издание, ссылаясь на источники. Там сообщается, что американские спецслужбы оценили, что наиболее вероятными сценариями являются «меньшие победы Украины» на начальном этапе контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ, передает «Национальная служба новостей». По словам президента России Владимира Путина, все предпринятые Киевом попытки атаки провалились, сообщает RT. Провал наступления ВСУ произошел из-за «самоубийственной» тактики, пишет Asia Times. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Экс-советник Кучмы Олег Соскин предрек ВСУ большие потери.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Киев в рамках контрнаступления не возьмет под контроль какой-либо важный населенный пункт, то можно оценить атаки ВСУ как провальные. Такое мнение высказали чиновники в США и Европы, пишет The New York Times. В материале издания говорится, что оценить контрнаступление как провальное будет проще, если военнослужащие Украины не возьмут под контроль какой-либо важный населенный пункт. «В частном порядке американские и европейские чиновники признают, что вытеснение всех российских войск… крайне маловероятно», — пишет издание, ссылаясь на источники. Там сообщается, что американские спецслужбы оценили, что наиболее вероятными сценариями являются «меньшие победы Украины» на начальном этапе контрнаступления. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ, передает «Национальная служба новостей». По словам президента России Владимира Путина, все предпринятые Киевом попытки атаки провалились, сообщает RT. Провал наступления ВСУ произошел из-за «самоубийственной» тактики, пишет Asia Times. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Экс-советник Кучмы Олег Соскин предрек ВСУ большие потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...