Экс-офицер НАТО признал профессионализм российской армии

Офицер НАТО в отставке Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку российской армии

10 июня 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно выводят из строя западную технику Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Такую оценку армии РФ дал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу. «Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», — написал он в материале для Sandboxx . По его словам, российские силы хорошо подготовились к атакам Киева. Об этом свидетельствуют выведенные из строя немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley. Атламазоглу подчеркнул, что украинские военные не смогут эффективно противостоять артиллерии ВС России из-за отсутствия господства в воздухе, из-за чего ВСУ с новейшей техникой Запада необходимо рисковать на открытой местности. «Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил офицер. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Он отмечал, что потери ВСУ за последние дни превышают «классический показатель». 9 июня украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако вклинений в оборону РФ не было допущено, рассказывали в Минобороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Такую оценку армии РФ дал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу. «Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», — написал он в материале для Sandboxx. По его словам, российские силы хорошо подготовились к атакам Киева. Об этом свидетельствуют выведенные из строя немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley. Атламазоглу подчеркнул, что украинские военные не смогут эффективно противостоять артиллерии ВС России из-за отсутствия господства в воздухе, из-за чего ВСУ с новейшей техникой Запада необходимо рисковать на открытой местности. «Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил офицер. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Он отмечал, что потери ВСУ за последние дни превышают «классический показатель». 9 июня украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако вклинений в оборону РФ не было допущено, рассказывали в Минобороны.