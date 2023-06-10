Экс-офицер НАТО признал профессионализм российской армии

Офицер НАТО в отставке Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку российской армии
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
ВС РФ успешно выводят из строя западную технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Такую оценку армии РФ дал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу.

«Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», — написал он в материале для Sandboxx. По его словам, российские силы хорошо подготовились к атакам Киева. Об этом свидетельствуют выведенные из строя немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.

Атламазоглу подчеркнул, что украинские военные не смогут эффективно противостоять артиллерии ВС России из-за отсутствия господства в воздухе, из-за чего ВСУ с новейшей техникой Запада необходимо рисковать на открытой местности. «Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил офицер.

Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Он отмечал, что потери ВСУ за последние дни превышают «классический показатель». 9 июня украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако вклинений в оборону РФ не было допущено, рассказывали в Минобороны.

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Отражение попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало высокое качество подготовки российских войск. Такую оценку армии РФ дал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу. «Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории», — написал он в материале для Sandboxx. По его словам, российские силы хорошо подготовились к атакам Киева. Об этом свидетельствуют выведенные из строя немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley. Атламазоглу подчеркнул, что украинские военные не смогут эффективно противостоять артиллерии ВС России из-за отсутствия господства в воздухе, из-за чего ВСУ с новейшей техникой Запада необходимо рисковать на открытой местности. «Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — заключил офицер. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Он отмечал, что потери ВСУ за последние дни превышают «классический показатель». 9 июня украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южно-донецком направлениях, однако вклинений в оборону РФ не было допущено, рассказывали в Минобороны.
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