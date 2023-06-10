В России в 2025 году дважды проиндексируют пенсии

11 июня 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий начнется с 1 января 2024 года Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В 2025 году для пенсионеров денежные выплаты проиндексируются дважды. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — заявил Ярослав Нилов в беседе с «Российской газетой». По его словам, в 2025 году следует ожидать две индексации: с 1 февраля пенсии увеличат на 4%, а с 1 апреля — на 3,6%. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции. Первая информация по ней будет в начале нового года. Пока размер увеличения выплат в 2025 году совпадает с прогнозами инфляции. Однако Нилов подчеркнул, что возможны корректировки с учетом актуальной повестки. Ранее Нилов отметил, что российский рынок самостоятельно начнет сокращать рабочую неделю. На данный момент законодательно нельзя отрегулировать этот вопрос. Он отметил, что при четырехдневной рабочей неделе будут те же специальности, которые работают по старым правилам.

В 2025 году для пенсионеров денежные выплаты проиндексируются дважды. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — заявил Ярослав Нилов в беседе с «Российской газетой». По его словам, в 2025 году следует ожидать две индексации: с 1 февраля пенсии увеличат на 4%, а с 1 апреля — на 3,6%. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции. Первая информация по ней будет в начале нового года. Пока размер увеличения выплат в 2025 году совпадает с прогнозами инфляции. Однако Нилов подчеркнул, что возможны корректировки с учетом актуальной повестки. Ранее Нилов отметил, что российский рынок самостоятельно начнет сокращать рабочую неделю. На данный момент законодательно нельзя отрегулировать этот вопрос. Он отметил, что при четырехдневной рабочей неделе будут те же специальности, которые работают по старым правилам.