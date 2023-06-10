10 июня 2023

Из-за гроз в Свердловской области вспыхнули четыре пожара

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Пожары из-за ударов молний вспыхнули в Ивдельском и Сосьвинском городском округе (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области из-за ударов молний 10 июня возникло четыре лесных пожара на площади 1167,5 гектара. Спасатели ликвидируют ландшафтные пожары, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«На Среднем Урале 10 июня из-за ударов молний возникло четыре пожара на общей площади 1167,5 га», — пишет ДИП в telegram-канале. С огнем борются более 100 человек, к пожарным работам привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Спасатели ликвидируют пожары, возникшие из-за ударов молний:

  • в Ивдельском городском округе на площади 1,5 га;
  • в Пышминском городском округе на площади 46 га;
  • в Сосьвинском городском округе на площади 340 га;
  • в Камышловском муниципальном районе на площади 780 га.

Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле, тогда же в регионе ввели особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров. В ДИПе 10 июня сообщали, что в регионе локализованы все пожары.

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В Свердловской области из-за ударов молний 10 июня возникло четыре лесных пожара на площади 1167,5 гектара. Спасатели ликвидируют ландшафтные пожары, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «На Среднем Урале 10 июня из-за ударов молний возникло четыре пожара на общей площади 1167,5 га», — пишет ДИП в telegram-канале. С огнем борются более 100 человек, к пожарным работам привлечено свыше 50 единиц спецтехники. Спасатели ликвидируют пожары, возникшие из-за ударов молний: Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле, тогда же в регионе ввели особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров. В ДИПе 10 июня сообщали, что в регионе локализованы все пожары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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