Из-за гроз в Свердловской области вспыхнули четыре пожара

Пожары из-за ударов молний вспыхнули в Ивдельском и Сосьвинском городском округе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области из-за ударов молний 10 июня возникло четыре лесных пожара на площади 1167,5 гектара. Спасатели ликвидируют ландшафтные пожары, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«На Среднем Урале 10 июня из-за ударов молний возникло четыре пожара на общей площади 1167,5 га», — пишет ДИП в telegram-канале. С огнем борются более 100 человек, к пожарным работам привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Спасатели ликвидируют пожары, возникшие из-за ударов молний:

в Ивдельском городском округе на площади 1,5 га;

в Пышминском городском округе на площади 46 га;

в Сосьвинском городском округе на площади 340 га;

в Камышловском муниципальном районе на площади 780 га.

Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле, тогда же в регионе ввели особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров. В ДИПе 10 июня сообщали, что в регионе локализованы все пожары.