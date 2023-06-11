Самолеты в России стали в 1,5 раза чаще сталкиваться с птицами

Число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. Об этом сообщили в Росавиации.
«В январе—мае 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на 31 мая зарегистрирован 31 такой инцидент», — пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько.
Количество столкновений воздушных судов с птицами, которые не привели к повреждению бортов, выросло на 7% — до 244 случаев. Также на территории аэродромов увеличилось число случаев столкновений с другими животными на взлетно-посадочной полосе. Из 21 таких случаев 12 самолетам пришлось уйти на второй круг. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.
В конце апреля сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек-Москва, столкнулся со стаей птиц. В марте самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Екатеринбург-Стамбул, столкнулся с птицей при взлете из аэропорта Кольцово. В ЯНАО в январе самолет рейса Салехард-Новый Уренгой столкнулся с куропатками.
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