Самолеты в России стали в 1,5 раза чаще сталкиваться с птицами

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, происшествие, чп, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле, ан-12, посадка на брюхо
С начала года 31 самолет получил повреждение из-за столкновения с птицами Фото:

Число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. Об этом сообщили в Росавиации.

«В январе—мае 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на 31 мая зарегистрирован 31 такой инцидент», — пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько.

Количество столкновений воздушных судов с птицами, которые не привели к повреждению бортов, выросло на 7% — до 244 случаев. Также на территории аэродромов увеличилось число случаев столкновений с другими животными на взлетно-посадочной полосе. Из 21 таких случаев 12 самолетам пришлось уйти на второй круг. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций.

В конце апреля сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек-Москва, столкнулся со стаей птиц. В марте самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Екатеринбург-Стамбул, столкнулся с птицей при взлете из аэропорта Кольцово. В ЯНАО в январе самолет рейса Салехард-Новый Уренгой столкнулся с куропатками.

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Число столкновений гражданских самолетов с птицами на территории России с начала года выросло на 82%. Об этом сообщили в Росавиации. «В январе—мае 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на 31 мая зарегистрирован 31 такой инцидент», — пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько. Количество столкновений воздушных судов с птицами, которые не привели к повреждению бортов, выросло на 7% — до 244 случаев. Также на территории аэродромов увеличилось число случаев столкновений с другими животными на взлетно-посадочной полосе. Из 21 таких случаев 12 самолетам пришлось уйти на второй круг. В Росавиации указывают, что причиной инцидентов стали недочеты в работе аэропортов и других обслуживающих полеты организаций. В конце апреля сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек-Москва, столкнулся со стаей птиц. В марте самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Екатеринбург-Стамбул, столкнулся с птицей при взлете из аэропорта Кольцово. В ЯНАО в январе самолет рейса Салехард-Новый Уренгой столкнулся с куропатками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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