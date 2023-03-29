Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей при взлете из екатеринбургского аэропорта

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющей рейс Екатеринбург — Стамбул столкнулся с птицей при взлете из аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в telegram-канале авиационного аналитического ресурса.
«Экипаж Boeing 737-800 доложил о столкновении с птицей после скорости принятия решения — это максимальная скорость, на которой пилот может принять решение о прекращении взлета и остановиться в пределах полосы», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». При этом самолет продолжил полет, так как приборы на борту после столкновения с птицей были в норме.
Инцидент произошел днем 29 марта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово и в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Уральская транспортная прокуратура проверит мусорную свалку возле аэропорта Кольцово. По словам силовиков, скопление отходов приводит к привлечению птиц, что может негативно отразиться на работе аэропорта.
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