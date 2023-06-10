Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* не намерен возвращаться в соцсети

Ройзман* не хочет ставить «плашку» иноагента в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России) пока не хочет возвращаться в соцсети. Он объяснил, что ничего не публикует в своих соцсетях, потому что не хочет ставить «плашку» иноагента.

«Ройзман пока не намерен возвращаться в соцсети, он хочет сосредоточиться на общественной деятельности. В соцсетях он ничего не постит, поскольку не хочет ставить „плашку“ иноагента», — пишет газета «Вечерние ведомости» в Telegram, ссылаясь на слова политика.

Ройзман также сообщил, что ближайшее время посвятит написанию диссертации. Он рассказал, что 6 июня сдал кандидатский экзамен.

Экс-мэр 19 мая был признан виновным в публичной дискредитации армии России. Ему был назначен штраф 260 тысяч рублей — именно столько запрашивали представители прокуратуры. Обвинение касалось слов, сказанных Ройзманом во время стрима. 6 июня приговор вступил в силу.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.