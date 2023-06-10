10 июня 2023

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет летел в Махачкалу из Москвы 10 июня Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщили в соцсетях.

«Лайнер авиакомпании „Уральские авиалинии“ совершил вынужденную посадку в Самаре из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Самолет летел из Москвы в Махачкалу», — пишет telegram-канале Aviaincident.

Когда самолет приземлился в Самаре, пассажиру вызвали скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что в Киргизии экстренно отменили рейс «Уральских авиалиний». Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщили в соцсетях. «Лайнер авиакомпании „Уральские авиалинии“ совершил вынужденную посадку в Самаре из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Самолет летел из Москвы в Махачкалу», — пишет telegram-канале Aviaincident. Когда самолет приземлился в Самаре, пассажиру вызвали скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что в Киргизии экстренно отменили рейс «Уральских авиалиний». Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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