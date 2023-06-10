Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира

Самолет летел в Махачкалу из Москвы 10 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщили в соцсетях.

«Лайнер авиакомпании „Уральские авиалинии“ совершил вынужденную посадку в Самаре из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Самолет летел из Москвы в Махачкалу», — пишет telegram-канале Aviaincident.

Когда самолет приземлился в Самаре, пассажиру вызвали скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что в Киргизии экстренно отменили рейс «Уральских авиалиний». Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.