Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира

Самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщили в соцсетях.
«Лайнер авиакомпании „Уральские авиалинии“ совершил вынужденную посадку в Самаре из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Самолет летел из Москвы в Махачкалу», — пишет telegram-канале Aviaincident.
Когда самолет приземлился в Самаре, пассажиру вызвали скорую помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Уральские авиалинии», ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее сообщалось, что в Киргизии экстренно отменили рейс «Уральских авиалиний». Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.
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