Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом

11 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Якушев удостоен ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Награды русской православной церкви во внимание к помощи Тобольской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения удостоен Якушев Владимир полномочный представитель президента в УрФО. Он удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени», — передает слова патриарха корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл совершил церемонию освящения храма Благовещения в Тюмени. Храму присвоен статус соборного с правом служения в нем божественной литургии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Награды русской православной церкви во внимание к помощи Тобольской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения удостоен Якушев Владимир полномочный представитель президента в УрФО. Он удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени», — передает слова патриарха корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл совершил церемонию освящения храма Благовещения в Тюмени. Храму присвоен статус соборного с правом служения в нем божественной литургии.