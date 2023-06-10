Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий.
«Награды русской православной церкви во внимание к помощи Тобольской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения удостоен Якушев Владимир полномочный представитель президента в УрФО. Он удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени», — передает слова патриарха корреспондент агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл совершил церемонию освящения храма Благовещения в Тюмени. Храму присвоен статус соборного с правом служения в нем божественной литургии.
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