10 июня 2023
09 июня 2023

Патриарх Кирилл наградил полпреда Якушева орденом

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Визит патриарха в Тюмень. Тюмень
Якушев удостоен ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий.

«Награды русской православной церкви во внимание к помощи Тобольской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения удостоен Якушев Владимир полномочный представитель президента в УрФО. Он удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени», — передает слова патриарха корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл совершил церемонию освящения храма Благовещения в Тюмени. Храму присвоен статус соборного с правом служения в нем божественной литургии.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Награды русской православной церкви во внимание к помощи Тобольской епархии и в связи с 55-летием со дня рождения удостоен Якушев Владимир полномочный представитель президента в УрФО. Он удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени», — передает слова патриарха корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл совершил церемонию освящения храма Благовещения в Тюмени. Храму присвоен статус соборного с правом служения в нем божественной литургии.
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