10 июня 2023
09 июня 2023

Патриарх Кирилл присвоил новый статус храму Благовещения в Тюмени

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл освятил Благовещенский храм в Тюмени Фото:

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения Благовещенского храма в Тюмени огласил патриарший указ о присвоении храму статуса соборного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В связи с воссозданием храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Тюмени присвоить означенному храму статус соборного. С правом служения в нем божественной литургии», — огласил текст своего указа патриарх Кирилл, сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в храм Благовещения Пресвятой Богородицы Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения принимали участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения Благовещенского храма в Тюмени огласил патриарший указ о присвоении храму статуса соборного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В связи с воссозданием храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Тюмени присвоить означенному храму статус соборного. С правом служения в нем божественной литургии», — огласил текст своего указа патриарх Кирилл, сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в храм Благовещения Пресвятой Богородицы Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения принимали участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.
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