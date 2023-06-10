Патриарх Кирилл присвоил новый статус храму Благовещения в Тюмени

11 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл освятил Благовещенский храм в Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения Благовещенского храма в Тюмени огласил патриарший указ о присвоении храму статуса соборного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В связи с воссозданием храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Тюмени присвоить означенному храму статус соборного. С правом служения в нем божественной литургии», — огласил текст своего указа патриарх Кирилл, сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в храм Благовещения Пресвятой Богородицы Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения принимали участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения Благовещенского храма в Тюмени огласил патриарший указ о присвоении храму статуса соборного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В связи с воссозданием храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Тюмени присвоить означенному храму статус соборного. С правом служения в нем божественной литургии», — огласил текст своего указа патриарх Кирилл, сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл для проведения церемонии освящения в храм Благовещения Пресвятой Богородицы Тюмени. Также в совершении чина Великого освящения принимали участие митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.