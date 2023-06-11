Кому в России могут полностью списать долги

Финансовый аналитик Андриевская: части военнослужащих и их семьям спишут долги

12 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Военные и их семьи могут оформить кредитные каникулы задним числом, сказала Ирина Андриевская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участникам спецоперации спишут долги по кредитам в случае смерти и получения инвалидности. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, отметив, что задолженность не перейдет на членов семьи военнослужащего. «С 2022 года кредитные организации полностью списывают любой долг: ипотеку, потребительский кредит, задолженность по кредитной карте или займу, если заемщик погиб на СВО или получил инвалидность I группы. Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей. Кроме того, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года. Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не допустить нарушений прав заемщиков-военнослужащих. А с мая 2023 года к этой работе подключатся отделения нового госфонда „Защитники Отечества“. Сотрудники ведомства будут оказывать помощь всем семьям военнослужащих, включая пропавших без вести», — сказала Ирина Андриевская. Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отметил, что в дальнейшем возможна частичная кредитная амнистия для других категорий граждан. «Это помощь самым социально незащищенным категориям населения, в частности, пенсионерам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, сиротам и так далее. Однако даже в таком варианте амнистия вероятно будет носить точечный характер и не станет массовой. До полного и автоматического списания долгов вряд ли дойдет и, скорее, в каждом конкретном случае наличие соответствующего права придется подтверждать огромным пакетом документов. В целом особо рассчитывать и надеяться на кредитную амнистию не стоит в том виде, в котором ее многие представляют, реализовать идею просто невозможно с практической точки зрения», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участникам спецоперации спишут долги по кредитам в случае смерти и получения инвалидности. Об этом сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, отметив, что задолженность не перейдет на членов семьи военнослужащего. «С 2022 года кредитные организации полностью списывают любой долг: ипотеку, потребительский кредит, задолженность по кредитной карте или займу, если заемщик погиб на СВО или получил инвалидность I группы. Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей. Кроме того, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года. Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не допустить нарушений прав заемщиков-военнослужащих. А с мая 2023 года к этой работе подключатся отделения нового госфонда „Защитники Отечества“. Сотрудники ведомства будут оказывать помощь всем семьям военнослужащих, включая пропавших без вести», — сказала Ирина Андриевская. Генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отметил, что в дальнейшем возможна частичная кредитная амнистия для других категорий граждан. «Это помощь самым социально незащищенным категориям населения, в частности, пенсионерам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, сиротам и так далее. Однако даже в таком варианте амнистия вероятно будет носить точечный характер и не станет массовой. До полного и автоматического списания долгов вряд ли дойдет и, скорее, в каждом конкретном случае наличие соответствующего права придется подтверждать огромным пакетом документов. В целом особо рассчитывать и надеяться на кредитную амнистию не стоит в том виде, в котором ее многие представляют, реализовать идею просто невозможно с практической точки зрения», — объяснил эксперт.