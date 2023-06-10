Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Тюменской области

Александр Моор награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Губернатору Тюменской области Александру Моору», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения храма Благовещения в Тюмени. После завершения церемонии патриарх наградил полпреда УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени.