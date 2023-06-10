10 июня 2023
09 июня 2023

Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха в Тюмень. Тюмень
Александр Моор награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Губернатору Тюменской области Александру Моору», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения храма Благовещения в Тюмени. После завершения церемонии патриарх наградил полпреда УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Губернатору Тюменской области Александру Моору», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы. Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения храма Благовещения в Тюмени. После завершения церемонии патриарх наградил полпреда УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...