Синоптик Пулин предсказал свердловчанам холодный ветер

В Свердловской области 11 июня продолжится поступление холода с порывистым ветром до 14 метров в секунду. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье 11 июня продолжится поступление холода в Свердловскую область, сопровождающееся порывистым ветром до 14 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет, ночь на понедельник по области ожидается очень холодной», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, на территории Свердловской области температура ожидается от 12 до 17 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность с температурой от 14 до 16 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Также агентство рассказывало, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве.
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