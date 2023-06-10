10 июня 2023
09 июня 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам холодный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области прогнозируют ветер до 14 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 11 июня продолжится поступление холода с порывистым ветром до 14 метров в секунду. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье 11 июня продолжится поступление холода в Свердловскую область, сопровождающееся порывистым ветром до 14 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет, ночь на понедельник по области ожидается очень холодной», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, на территории Свердловской области температура ожидается от 12 до 17 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность с температурой от 14 до 16 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Также агентство рассказывало, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве.

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В Свердловской области 11 июня продолжится поступление холода с порывистым ветром до 14 метров в секунду. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье 11 июня продолжится поступление холода в Свердловскую область, сопровождающееся порывистым ветром до 14 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет, ночь на понедельник по области ожидается очень холодной», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, на территории Свердловской области температура ожидается от 12 до 17 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность с температурой от 14 до 16 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Также агентство рассказывало, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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