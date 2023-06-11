На Украине обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., река, плотина, пороги, большая сатка
Разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева (архивное фото) Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была разрушена из-за подрыва, к которому якобы причастна Россия, для того, чтобы сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Разрушением гидроэлектростанции Россия попыталась отвлечь Украину, вынудив ее перебросить часть своих сил на „ликвидацию техногенной катастрофы“», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева на подконтрольный РФ левый берег Днепра в Херсонской области.

По словам Маляр, подрыв совершен для освобождения необходимых резервов. Она считает, что это было нужно для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов ВСУ в начале июня, был введен режим ЧС. В Кремле отвергли обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС, передает «Национальная служба новостей». По словам пресс-секретаря президента РФ, всю ответственность за произошедшее несут власти Украины.

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Каховская ГЭС была разрушена из-за подрыва, к которому якобы причастна Россия, для того, чтобы сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Разрушением гидроэлектростанции Россия попыталась отвлечь Украину, вынудив ее перебросить часть своих сил на „ликвидацию техногенной катастрофы“», — написала Маляр в своем telegram-канале. Она добавила, что разрушение ГЭС сделало невозможным наступление Киева на подконтрольный РФ левый берег Днепра в Херсонской области. По словам Маляр, подрыв совершен для освобождения необходимых резервов. Она считает, что это было нужно для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления. Каховская ГЭС была разрушена из-за обстрелов ВСУ в начале июня, был введен режим ЧС. В Кремле отвергли обвинения в причастности России к подрыву Каховской ГЭС, передает «Национальная служба новостей». По словам пресс-секретаря президента РФ, всю ответственность за произошедшее несут власти Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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