Мэр Новой Каховки доложил, что вода почти ушла из города

Мэр Новой Каховки: город почти освобожден от воды

10 июня 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Владимир Леонтьев заявил, что вода в Новой Каховке после затопления осталась только в подвалах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вода, которой был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, почти полностью ушла. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев. Из-за подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) многие населенные пункты региона затопило. «Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — заявил Леонтьев в эфире телеканала РБК. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили атаку по Каховской ГЭС. Из-за удара по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом заявил Следственный комитет России (СК РФ). В зоне потопления были 35 населенных пунктов. В некоторых из них дома полностью ушли под воду. Был введен режим ЧС, передает телеканал ОТР .

Вода, которой был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, почти полностью ушла. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев. Из-за подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) многие населенные пункты региона затопило. «Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — заявил Леонтьев в эфире телеканала РБК. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили атаку по Каховской ГЭС. Из-за удара по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом заявил Следственный комитет России (СК РФ). В зоне потопления были 35 населенных пунктов. В некоторых из них дома полностью ушли под воду. Был введен режим ЧС, передает телеканал ОТР.