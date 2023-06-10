Мэр Новой Каховки доложил, что вода почти ушла из города

Вода, которой был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, почти полностью ушла. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев. Из-за подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) многие населенные пункты региона затопило.
«Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — заявил Леонтьев в эфире телеканала РБК.
Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили атаку по Каховской ГЭС. Из-за удара по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом заявил Следственный комитет России (СК РФ). В зоне потопления были 35 населенных пунктов. В некоторых из них дома полностью ушли под воду. Был введен режим ЧС, передает телеканал
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