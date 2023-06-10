Мэр Новой Каховки доложил, что вода почти ушла из города

Мэр Новой Каховки: город почти освобожден от воды
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, нижние серги, наводнение, потоп, режим чс
Владимир Леонтьев заявил, что вода в Новой Каховке после затопления осталась только в подвалах Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вода, которой был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, почти полностью ушла. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев. Из-за подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) многие населенные пункты региона затопило.

«Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — заявил Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили атаку по Каховской ГЭС. Из-за удара по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом заявил Следственный комитет России (СК РФ). В зоне потопления были 35 населенных пунктов. В некоторых из них дома полностью ушли под воду. Был введен режим ЧС, передает телеканал ОТР.

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Вода, которой был затоплен город Новая Каховка в Херсонской области, почти полностью ушла. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев. Из-за подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) многие населенные пункты региона затопило. «Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов», — заявил Леонтьев в эфире телеканала РБК. Ранее 6 июня стало известно, что ВСУ устроили атаку по Каховской ГЭС. Из-за удара по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом заявил Следственный комитет России (СК РФ). В зоне потопления были 35 населенных пунктов. В некоторых из них дома полностью ушли под воду. Был введен режим ЧС, передает телеканал ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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