В Екатеринбурге самолет не смог взлететь из-за проблем с шасси

У лайнера Red Wings на взлетной полосе отказал механизм управления шасси Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня самолет Red Wings не смог взлететь из-за проблем с шасси. Лайнер должен был вылететь в Анталью (Турция), сообщили в соцсетях.

«В аэропорту Кольцово при сруливании со взлетной полосы у самолета Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси. Борт 11 июня выполнял рейс в Анталью», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Самолет был отбуксирован на место стоянки. Специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта. Они не обнаружили посторонних объектов. В аэропорту Кольцово тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали, отметили в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира. Борт вынужденно приземлился в Самаре.