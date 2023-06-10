10 июня 2023

В Екатеринбурге самолет не смог взлететь из-за проблем с шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
У лайнера Red Wings на взлетной полосе отказал механизм управления шасси Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня самолет Red Wings не смог взлететь из-за проблем с шасси. Лайнер должен был вылететь в Анталью (Турция), сообщили в соцсетях.

«В аэропорту Кольцово при сруливании со взлетной полосы у самолета Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси. Борт 11 июня выполнял рейс в Анталью», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Самолет был отбуксирован на место стоянки. Специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта. Они не обнаружили посторонних объектов. В аэропорту Кольцово тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали, отметили в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира. Борт вынужденно приземлился в Самаре.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня самолет Red Wings не смог взлететь из-за проблем с шасси. Лайнер должен был вылететь в Анталью (Турция), сообщили в соцсетях. «В аэропорту Кольцово при сруливании со взлетной полосы у самолета Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси. Борт 11 июня выполнял рейс в Анталью», — пишет telegram-канал Aviaincident. Самолет был отбуксирован на место стоянки. Специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта. Они не обнаружили посторонних объектов. В аэропорту Кольцово тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали, отметили в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира. Борт вынужденно приземлился в Самаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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