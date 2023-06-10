В Екатеринбурге самолет не смог взлететь из-за проблем с шасси

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня самолет Red Wings не смог взлететь из-за проблем с шасси. Лайнер должен был вылететь в Анталью (Турция), сообщили в соцсетях.
«В аэропорту Кольцово при сруливании со взлетной полосы у самолета Red Wings отказал механизм управления передней стойкой шасси. Борт 11 июня выполнял рейс в Анталью», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Самолет был отбуксирован на место стоянки. Специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта. Они не обнаружили посторонних объектов. В аэропорту Кольцово тревога не объявлялась, пассажиры не пострадали, отметили в telegram-канале.
Журналист URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел из-за больного пассажира. Борт вынужденно приземлился в Самаре.
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