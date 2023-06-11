Депутат Госдумы Бессараб предупредила о риске потери пособий

12 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Пособия на детей будут приходить в один день, сказала Светлана Бессараб Фото: Размик Закарян © URA.RU Россияне рискуют остаться без пособия на ребенка, если не подали заявление повторно через год. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что в выплате могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос. «Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребенок может вырасти», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, проблем с получением также будет меньше. «Теперь есть единые сроки выплаты пособий. В мае подали, в июне все получат в один день пятого числа», — добавила депутат. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. В 2025 году он составит уже 66 тысяч рублей.

Россияне рискуют остаться без пособия на ребенка, если не подали заявление повторно через год. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что в выплате могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос. «Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребенок может вырасти», — сказала Светлана Бессараб. По ее словам, проблем с получением также будет меньше. «Теперь есть единые сроки выплаты пособий. В мае подали, в июне все получат в один день пятого числа», — добавила депутат. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. В 2025 году он составит уже 66 тысяч рублей.