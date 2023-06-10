10 июня 2023

Свердловские силовики начали проверку из-за самолета, у которого отказало шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Прокуроры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого отказало шасси при посадке Фото:

Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого ночью 11 июня при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. Об этом сообщили в ведомстве.

«В Кольцово у лайнера Red Wings при посадке отказало шасси. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе ведомства в Telegram.

На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кольцово у самолета Red Wings, который летел из Антальи (Турция), при посадке отказало шасси. Самолет был отбуксирован на место стоянки, специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта и не обнаружили посторонних объектов.

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Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого ночью 11 июня при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. Об этом сообщили в ведомстве. «В Кольцово у лайнера Red Wings при посадке отказало шасси. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе ведомства в Telegram. На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Кольцово у самолета Red Wings, который летел из Антальи (Турция), при посадке отказало шасси. Самолет был отбуксирован на место стоянки, специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта и не обнаружили посторонних объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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