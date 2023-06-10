Свердловские силовики начали проверку из-за самолета, у которого отказало шасси

Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого ночью 11 июня при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. Об этом сообщили в ведомстве.
«В Кольцово у лайнера Red Wings при посадке отказало шасси. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе ведомства в Telegram.
На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Кольцово у самолета Red Wings, который летел из Антальи (Турция), при посадке отказало шасси. Самолет был отбуксирован на место стоянки, специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта и не обнаружили посторонних объектов.
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