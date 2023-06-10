Свердловские силовики начали проверку из-за самолета, у которого отказало шасси

11 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Прокуроры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого отказало шасси при посадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого ночью 11 июня при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. Об этом сообщили в ведомстве. «В Кольцово у лайнера Red Wings при посадке отказало шасси. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе ведомства в Telegram. На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Кольцово у самолета Red Wings, который летел из Антальи (Турция), при посадке отказало шасси. Самолет был отбуксирован на место стоянки, специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта и не обнаружили посторонних объектов.

Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры начали проверку после инцидента с самолетом Red Wings, у которого ночью 11 июня при посадке в аэропорту Кольцово отказало шасси. Об этом сообщили в ведомстве. «В Кольцово у лайнера Red Wings при посадке отказало шасси. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе ведомства в Telegram. На борту самолета находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Кольцово у самолета Red Wings, который летел из Антальи (Турция), при посадке отказало шасси. Самолет был отбуксирован на место стоянки, специалисты осмотрели взлетную полосу аэропорта и не обнаружили посторонних объектов.