Украина отвергла мирные инициативы Бразилии, Индонезии и Африки

11 июня 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк считает, что мирные переговоры с Москвой невозможны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такими словами он отреагировал на мирный план по разрешению конфликта, предложенный Бразилией, Индонезией и Африкой. «Любой переговорный процесс с [Россией] невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских „фундаментов“», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не должна единолично решать судьбу переговоров. По его словам, Запад имеет полное право принимать решение по этому поводу. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в мирном способе решения конфликта, передает телеканал 360. Также с инициативой мира на Украине выступали Бразилия, Индонезия и другие страны.

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такими словами он отреагировал на мирный план по разрешению конфликта, предложенный Бразилией, Индонезией и Африкой. «Любой переговорный процесс с [Россией] невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских „фундаментов“», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не должна единолично решать судьбу переговоров. По его словам, Запад имеет полное право принимать решение по этому поводу. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в мирном способе решения конфликта, передает телеканал 360. Также с инициативой мира на Украине выступали Бразилия, Индонезия и другие страны.