Украина отвергла мирные инициативы Бразилии, Индонезии и Африки

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такими словами он отреагировал на мирный план по разрешению конфликта, предложенный Бразилией, Индонезией и Африкой.
«Любой переговорный процесс с [Россией] невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских „фундаментов“», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте.
Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не должна единолично решать судьбу переговоров. По его словам, Запад имеет полное право принимать решение по этому поводу. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в мирном способе решения конфликта, передает телеканал 360. Также с инициативой мира на Украине выступали Бразилия, Индонезия и другие страны.
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