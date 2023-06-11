Украина отвергла мирные инициативы Бразилии, Индонезии и Африки

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк считает, что мирные переговоры с Москвой невозможны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такими словами он отреагировал на мирный план по разрешению конфликта, предложенный Бразилией, Индонезией и Африкой.

«Любой переговорный процесс с [Россией] невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских „фундаментов“», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не должна единолично решать судьбу переговоров. По его словам, Запад имеет полное право принимать решение по этому поводу. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в мирном способе решения конфликта, передает телеканал 360. Также с инициативой мира на Украине выступали Бразилия, Индонезия и другие страны.

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Переговоры между Москвой и Киевом невозможны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Такими словами он отреагировал на мирный план по разрешению конфликта, предложенный Бразилией, Индонезией и Африкой. «Любой переговорный процесс с [Россией] невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских „фундаментов“», — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не должна единолично решать судьбу переговоров. По его словам, Запад имеет полное право принимать решение по этому поводу. Южно-Африканская Республика (ЮАР) заинтересована в мирном способе решения конфликта, передает телеканал 360. Также с инициативой мира на Украине выступали Бразилия, Индонезия и другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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