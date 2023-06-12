Специалист по ГО и ЧС: отключение электричества — неэффективный метод борьбы с пожарами

Число пожаров увеличилось за последние годы, сказал Олег Бажанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Отключение электричества является малоэффективным методом предотвращения пожаров. Об этом URA.RU сообщил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт Университета «Синергия» Олег Бажанов.

«Возможно, власти перестраховываются. Но, если это умышленные поджоги, то обесточка мало чем будет полезна. Нужно работать с населением по повышению бдительности и говорить людям правду. Посмотрите статистику за последние пять лет, раньше процент поджогов был гораздо меньше», — сказал Олег Бажанов.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в большинстве случаев в пожаре виновен человек. «Сухие грозы очень редко становятся причиной. Все это человеческий фактор. Жгли костры, оставили не затушенными, начался пожар. Второе — умышленные поджоги. Пироманы, всякие девиантные персонажи, которые специально поджигают. Это психическое отклонение, достаточно распространенное. Третье — это сельхозпалы, когда жгут траву фермеры, и дальше огонь перекидывается на лесной массив», — отметил собеседник агентства.

Безопасным для населенного пункта считается расстояние 100 км от лесного пожара, при 10 км уже необходима эвакуация, поскольку огонь может дойти до людей за один день, рассказал эколог Асхат Каюмов. Как объяснила URA.RU член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко, если из-за поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых домов или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность.