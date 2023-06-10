В Екатеринбурге прошел второй день фестиваля «Кардиограмма» Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге прошел двухдневный рок-фестиваль «Кардиограмма». Во второй день фестиваля на сцене «Екатеринбург Арены» выступили артисты Radio Tapok (Олег Абрамов), Максим Свобода и группы «Обними кита», Uma2rman, «Кипелов», «Ундервуд» и другие. На втором дне фестиваля было значительно меньше гостей, чем в первый, сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Сегодня на „Екатеринбург Арене“ меньше гостей, чем в первый день рок-фестиваля „Кардиограмма“. Но те фанаты рок-музыки, которые были, отрывались с душой», — рассказал корреспондент агентства.

Первыми на сцену вышли представители рок-группы Gam Beat. Позднее на сцене были Sara, «Обними кита», «Ундервуд» и MarieL. После них выступил финалист проекта «Песни на ТНТ», занявший второе место, Максим Свобода.

Затем на большой сцене появилась группа «Мураками». Они зарядили Центральный стадион жаркой энергетикой. Следом вышел Radio Tapok, он менял свои образы прямо на сцене во время выступления. Затем сцену забрали участники рок-группы из Нижнего Новгорода F.P.G. В финальной части концерта были Uma2rman, «Чиж&Ко» и «Кипелов».

Ранее URA.RU писало, как в Екатеринбурге прошел первый день фестиваля «Кардиограмма». Главными хедлайнерами первого дня рок-фестиваля стали Гарик Сукачев, Stigmata, Вадим Самойлов и «Анимация».

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU