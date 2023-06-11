В Екатеринбурге дети, военные и сотрудники «Сима-Лэнда» высадили аллею, посвященную героям СВО

Военные и чиновники посадили десять саженцев яблони в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В День России в Екатеринбурге, недалеко от аэропорта «Кольцово», на территории военно-патриотического парка «Патриот» появилась яблоневая аллея, посвященная героям специальной военной операции. Под развевающимися флагами России, которые держали сотрудники компании «Сима-Лэнд», дети, военные и чиновники посадили в землю 10 саженцев яблони, передает корреспондент URA.RU.

«День России — это праздник любви и уважения к Родине. Каждый раз, когда нашу страну кто-то хотел разрушить, мы вместе вставали на защиту и добивались победы. На всех мероприятиях мы вспоминаем героев нашей страны. Сегодня герои — те, кто прямо сейчас создает историю нашего государства, держат серьезный натиск врага на передовой и ценой своей жизни защищает соотечественников», — открыл мероприятие командир войсковой части 77-579 Константин Малышев.

Также в акции приняли участие юные военные летчики ЦВО, спортсмены-шахматисты, впервые посетившие уральскую столицу, представители администрации региона, города, духовенства, а также сотрудники компании «Сима-Лэнд». Многие из них не понаслышке знают, как обстоят дела на передовой — недавно они дали концерт перед бойцами в ЛНР и ДНР.

«Жизнь делится на до и после — мы все увидели собственными глазами. То, что вы [солдаты] делаете для нас — это невероятно. Это большой подвиг, который вы совершаете каждый день. Низкий вам поклон!», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «Сима-Лэнд» Анастасия Лукичева. Также она обратилась к детям, назвав их будущим страны. «Вы очень веселые, добрые и умные. И смотря на вас, я понимаю, что будущее у нашей страны хорошее. Всех с праздником, пусть мир всегда будет над нашими головами», — добавила Анастасия.

После этого чиновники и военные вместе с детьми разделились на группы и отправились высаживать саженцы. В общей сложности в землю было посажено 10 деревьев. Следующей весной они уже зацветут.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники компании «Сима-Лэнд» ездили в ЛНР и ДНР, где выступили перед бойцами прямо в их лагерях на передовой. Компания не первый раз поддерживает военных, причем не только словом, но и делом — на фронт вновь и вновь уходят фуры с гуманитарной помощью.