Минобороны показало кадры возвращения российских солдат из украинского плена. Видео

11 июня 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ показало видео с возвращением военнопленных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию из зоны спецоперации 11 июня вернулось 94 военнопленных. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения. «На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!», — написали в ведомстве. Видео с военнослужащими опубликовали в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории СВО возвращены 94 российских военнослужащих. Обмен пленными произошел 11 июня.

В Россию из зоны спецоперации 11 июня вернулось 94 военнопленных. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения. «На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!», — написали в ведомстве. Видео с военнослужащими опубликовали в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории СВО возвращены 94 российских военнослужащих. Обмен пленными произошел 11 июня.