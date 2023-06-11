Минобороны РФ показало видео с возвращением военнопленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Россию из зоны спецоперации 11 июня вернулось 94 военнопленных. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения.
«На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!», — написали в ведомстве. Видео с военнослужащими опубликовали в
Ранее URA.RU сообщало о том, что результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории СВО возвращены 94 российских военнослужащих. Обмен пленными произошел 11 июня.
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