Минобороны показало кадры возвращения российских солдат из украинского плена. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Минобороны РФ показало видео с возвращением военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Россию из зоны спецоперации 11 июня вернулось 94 военнопленных. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения.

«На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!», — написали в ведомстве. Видео с военнослужащими опубликовали в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории СВО возвращены 94 российских военнослужащих. Обмен пленными произошел 11 июня.

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В Россию из зоны спецоперации 11 июня вернулось 94 военнопленных. Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами их возвращения. «На Родину вернулись 94 российских военнослужащих. Мы вместе с ребятами рады их возвращению!», — написали в ведомстве. Видео с военнослужащими опубликовали в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории СВО возвращены 94 российских военнослужащих. Обмен пленными произошел 11 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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