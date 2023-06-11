Военкор Руденко: украинские боевики добили и сожгли раненного сослуживца

12 июня 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Руденко предположил, что ВСУ добили наемника Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины добили и сожгли своего сослуживца после боя. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко. «После боя на Запорожском направлении [украинцы] добили раненого побратима и сожгли. Что это было непонятно», — сообщил Руденко у себя в telegram-канале. Военкор предположил, что причиной тому могла быть договоренность, к которой солдаты пришли заранее. Также вероятно, что это было убийство наемника, чтобы его тело не досталось противнику, считает Руденко. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Руденко предупредил о начале мощной артиллерийской атаки ВСУ на Запорожском направлении, его слова приводит МК .

Вооруженные силы Украины добили и сожгли своего сослуживца после боя. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко. «После боя на Запорожском направлении [украинцы] добили раненого побратима и сожгли. Что это было непонятно», — сообщил Руденко у себя в telegram-канале. Военкор предположил, что причиной тому могла быть договоренность, к которой солдаты пришли заранее. Также вероятно, что это было убийство наемника, чтобы его тело не досталось противнику, считает Руденко. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее Руденко предупредил о начале мощной артиллерийской атаки ВСУ на Запорожском направлении, его слова приводит МК.