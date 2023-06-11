Военнослужащий из ЯНАО освобожден из украинского плена. Видео

12 июня 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Бойцам предстоит медицинское обследование и реабилитация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин в результате российско-украинского обмена был освобожден из плена вместе с 94 бойцами. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. «Сегодня, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин. Возвращение стало возможным благодаря нашим обращениям и тесной работе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой», — сообщает омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцы будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.

Участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин в результате российско-украинского обмена был освобожден из плена вместе с 94 бойцами. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. «Сегодня, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин. Возвращение стало возможным благодаря нашим обращениям и тесной работе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой», — сообщает омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцы будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.