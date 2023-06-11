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09 июня 2023

Военнослужащий из ЯНАО освобожден из украинского плена. Видео

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, сво, специальная военная операция
Бойцам предстоит медицинское обследование и реабилитация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин в результате российско-украинского обмена был освобожден из плена вместе с 94 бойцами. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

«Сегодня, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин. Возвращение стало возможным благодаря нашим обращениям и тесной работе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой», — сообщает омбудсмен в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцы будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.

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Участник спецоперации из Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Юхнин в результате российско-украинского обмена был освобожден из плена вместе с 94 бойцами. Об этом в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. «Сегодня, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин. Возвращение стало возможным благодаря нашим обращениям и тесной работе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой», — сообщает омбудсмен в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Бойцы будут доставлены в медучреждения и пройдут лечение и реабилитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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