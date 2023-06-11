Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из Сочи

12 июня 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Командир судна перед вылетом запросил возврат на стоянку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь по маршруту Сочи — Москва по технической причине. Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе руления по рулевой дорожке командир воздушного судна запросил возврат на стоянку по технической причине», — сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел 10 июня в 8:00 с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня у самолета Red Wings при посадке отказало шасси.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь по маршруту Сочи — Москва по технической причине. Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе руления по рулевой дорожке командир воздушного судна запросил возврат на стоянку по технической причине», — сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел 10 июня в 8:00 с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня у самолета Red Wings при посадке отказало шасси.