Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из Сочи

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь по маршруту Сочи — Москва по технической причине. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В процессе руления по рулевой дорожке командир воздушного судна запросил возврат на стоянку по технической причине», — сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел 10 июня в 8:00 с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня у самолета Red Wings при посадке отказало шасси.
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