11 июня 2023
10 июня 2023

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Командир судна перед вылетом запросил возврат на стоянку Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь по маршруту Сочи — Москва по технической причине. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В процессе руления по рулевой дорожке командир воздушного судна запросил возврат на стоянку по технической причине», — сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел 10 июня в 8:00 с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня у самолета Red Wings при посадке отказало шасси.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь по маршруту Сочи — Москва по технической причине. Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе руления по рулевой дорожке командир воздушного судна запросил возврат на стоянку по технической причине», — сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел 10 июня в 8:00 с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший 10 июня из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за больного пассажира. Также агентство рассказывало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 11 июня у самолета Red Wings при посадке отказало шасси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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