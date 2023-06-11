Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, Дмитрий Петелин из Челябинска и Андрей Федяев из Серова (Свердловская область) поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — передает слова космонавтов пресс-служба «Роскосмоса». По словам уральских космонавтов, благодаря единству, стойкости и преданности отчизне нашего народа — любые трудности и тяжелые испытания для государства не преграда.
Ранее URA.RU приготовило специальный материал об истории самого молодого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В статье подробно рассказано, куда можно сходить в официальный выходной день.
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