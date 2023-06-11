11 июня 2023

Уральские космонавты поздравили с Днем России. Видео

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МКС. Москва. stock, мкс, stock
Уральские космонавты поздравили россиян с праздником с борта МКС Фото:

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, Дмитрий Петелин из Челябинска и Андрей Федяев из Серова (Свердловская область) поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — передает слова космонавтов пресс-служба «Роскосмоса». По словам уральских космонавтов, благодаря единству, стойкости и преданности отчизне нашего народа — любые трудности и тяжелые испытания для государства не преграда.

Ранее URA.RU приготовило специальный материал об истории самого молодого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В статье подробно рассказано, куда можно сходить в официальный выходной день.

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Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, Дмитрий Петелин из Челябинска и Андрей Федяев из Серова (Свердловская область) поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». «Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — передает слова космонавтов пресс-служба «Роскосмоса». По словам уральских космонавтов, благодаря единству, стойкости и преданности отчизне нашего народа — любые трудности и тяжелые испытания для государства не преграда. Ранее URA.RU приготовило специальный материал об истории самого молодого праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В статье подробно рассказано, куда можно сходить в официальный выходной день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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