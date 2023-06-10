Чем заняться в выходные на День России

10 июня 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В День России по всей стране пройдет масса различных мероприятий: от концертов до акций Фото: Анна Майорова © URA.RU День России — один из самых молодых праздников в РФ. Он отмечается ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Праздник служит символом национального единения. В этот день в Кремле президент вручает госпремии, а в регионах проходят торжественные мероприятия. Об истории праздника и о том, чем можно заняться в этот день — читайте в материале URA.RU. История праздника День России берет свое начало с 1990 года. Тогда народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете страны. В документе указывалось, что Конституция теперь является главенствующим законом в государстве. В декларации также утверждались равные права для всех граждан, политический партий и общественных организаций. Таким образом были сделаны важнейшие изменения законодательства. 12 июня 1991 году состоялись выборы первого президента РСФСР, на которых с перевесом в 57,3% победил Борис Ельцин. Так дата 12 июня стала дважды значимой в истории страны. В 1992-м Верховный Совет РФ утверждает 12 июня праздничным нерабочим днем. 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Однако позднее решение Верховного Совета утратило силу, и уже в 1994 году Борис Ельцин своим указом объявил 12 июня государственным праздником. В 1998 году было решено переименовать праздник в День России. Хотя официально это произошло лишь спустя четыре года, в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ. Впервые День России отмечался в РФ в 1995 году, тогда в Кремле президент вручил премии деятелям литературы, искусства и науки — отсюда и появилась традиция именно 12 июня вручать госпремии на торжественной церемонии. Как будем отдыхать в этом году В этом году День России выпал на понедельник. Из-за этого в 2023-м россияне будут больше отдыхать в июне. Нерабочими днями являются 10, 11 и 12 июня. Новость по теме Как отдыхаем в июне-2023: выходные и праздничные дни, календарь Всего в июне 2023 года у граждан, состоящих на пятидневной рабочей неделе, будет девять нерабочих дней. Восемь — это субботы и воскресенья, а также День России. Июнь считается самым выгодным месяцем в году, когда можно брать отпуск. Так можно оформить отпуск с пятого по девятое число (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (с 10 по 18 включительно), поделилась с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Праздничные мероприятия в городах России Сейчас мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах страны. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия и различные акции. У каждого региона собственный план мероприятий. В Москве основные празднества состоятся на Красной площади. Там пройдет концерт, а после него состоится салют. В этом году в столице РФ запланировано свыше 100 мероприятий, на некоторые из них понадобится предварительная регистрация.

основные празднества состоятся на Красной площади. Там пройдет концерт, а после него состоится салют. В этом году в столице РФ запланировано свыше 100 мероприятий, на некоторые из них понадобится предварительная регистрация. В Санкт-Петербурге главной площадкой празднования Дня России станет территория у «Газпром Арены». Туда приедут блогеры, там состоится мультиспортивный фестиваль бойцовского промоушена «Наше дело», пройдет фестиваль еды и концерт.

главной площадкой празднования Дня России станет территория у «Газпром Арены». Туда приедут блогеры, там состоится мультиспортивный фестиваль бойцовского промоушена «Наше дело», пройдет фестиваль еды и концерт. В Екатеринбурге в нескольких местах пройдут концерты. Также в уральской столице будут организованы экскурсии. В частности, на Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино».

в нескольких местах пройдут концерты. Также в уральской столице будут организованы экскурсии. В частности, на Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино». В Челябинске жителей в День России научат танцевать по-народному и валять валенки. В городе пройдут концерты, фестивали и велопробег.

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использовать флаг на личных автомобилях;

размещать триколор в офисе или на даче;

фотографироваться на фоне флага;

гулять с флагом по улицам. Незаконными считаются только действия, которые демонстрируют неуважение к флагу. За надругательство над ним можно получить наказание в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

День России — один из самых молодых праздников в РФ. Он отмечается ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Праздник служит символом национального единения. В этот день в Кремле президент вручает госпремии, а в регионах проходят торжественные мероприятия. Об истории праздника и о том, чем можно заняться в этот день — читайте в материале URA.RU. День России берет свое начало с 1990 года. Тогда народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете страны. В документе указывалось, что Конституция теперь является главенствующим законом в государстве. В декларации также утверждались равные права для всех граждан, политический партий и общественных организаций. Таким образом были сделаны важнейшие изменения законодательства. 12 июня 1991 году состоялись выборы первого президента РСФСР, на которых с перевесом в 57,3% победил Борис Ельцин. Так дата 12 июня стала дважды значимой в истории страны. В 1992-м Верховный Совет РФ утверждает 12 июня праздничным нерабочим днем. 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Однако позднее решение Верховного Совета утратило силу, и уже в 1994 году Борис Ельцин своим указом объявил 12 июня государственным праздником. В 1998 году было решено переименовать праздник в День России. Хотя официально это произошло лишь спустя четыре года, в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ. Впервые День России отмечался в РФ в 1995 году, тогда в Кремле президент вручил премии деятелям литературы, искусства и науки — отсюда и появилась традиция именно 12 июня вручать госпремии на торжественной церемонии. В этом году День России выпал на понедельник. Из-за этого в 2023-м россияне будут больше отдыхать в июне. Нерабочими днями являются 10, 11 и 12 июня. Всего в июне 2023 года у граждан, состоящих на пятидневной рабочей неделе, будет девять нерабочих дней. Восемь — это субботы и воскресенья, а также День России. Июнь считается самым выгодным месяцем в году, когда можно брать отпуск. Так можно оформить отпуск с пятого по девятое число (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (с 10 по 18 включительно), поделилась с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Сейчас мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах страны. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия и различные акции. У каждого региона собственный план мероприятий. В День России граждане украшают флагами и национальной символикой улицы городов и сел. Но многие задаются вопросом: как можно и как нельзя использовать государственный флаг России? Из законодательства следует, что можно: Незаконными считаются только действия, которые демонстрируют неуважение к флагу. За надругательство над ним можно получить наказание в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации.