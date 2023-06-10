Чем заняться в выходные на День России

День России — один из самых молодых праздников в РФ. Он отмечается ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Праздник служит символом национального единения. В этот день в Кремле президент вручает госпремии, а в регионах проходят торжественные мероприятия. Об истории праздника и о том, чем можно заняться в этот день — читайте в материале URA.RU.
История праздника
День России берет свое начало с 1990 года. Тогда народные депутаты РСФСР объявили о государственном суверенитете страны. В документе указывалось, что Конституция теперь является главенствующим законом в государстве. В декларации также утверждались равные права для всех граждан, политический партий и общественных организаций. Таким образом были сделаны важнейшие изменения законодательства.
12 июня 1991 году состоялись выборы первого президента РСФСР, на которых с перевесом в 57,3% победил Борис Ельцин. Так дата 12 июня стала дважды значимой в истории страны.
В 1992-м Верховный Совет РФ утверждает 12 июня праздничным нерабочим днем. 25 сентября того же года были внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Однако позднее решение Верховного Совета утратило силу, и уже в 1994 году Борис Ельцин своим указом объявил 12 июня государственным праздником.
В 1998 году было решено переименовать праздник в День России. Хотя официально это произошло лишь спустя четыре года, в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ. Впервые День России отмечался в РФ в 1995 году, тогда в Кремле президент вручил премии деятелям литературы, искусства и науки — отсюда и появилась традиция именно 12 июня вручать госпремии на торжественной церемонии.
Как будем отдыхать в этом году
В этом году День России выпал на понедельник. Из-за этого в 2023-м россияне будут больше отдыхать в июне. Нерабочими днями являются 10, 11 и 12 июня.
Всего в июне 2023 года у граждан, состоящих на пятидневной рабочей неделе, будет девять нерабочих дней. Восемь — это субботы и воскресенья, а также День России.
Июнь считается самым выгодным месяцем в году, когда можно брать отпуск. Так можно оформить отпуск с пятого по девятое число (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (с 10 по 18 включительно), поделилась с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.
Праздничные мероприятия в городах России
Сейчас мероприятия ко Дню России проводятся во всех регионах страны. По традиции 12 июня проходят концерты, спортивные мероприятия и различные акции. У каждого региона собственный план мероприятий.
- В Москве основные празднества состоятся на Красной площади. Там пройдет концерт, а после него состоится салют. В этом году в столице РФ запланировано свыше 100 мероприятий, на некоторые из них понадобится предварительная регистрация.
- В Санкт-Петербурге главной площадкой празднования Дня России станет территория у «Газпром Арены». Туда приедут блогеры, там состоится мультиспортивный фестиваль бойцовского промоушена «Наше дело», пройдет фестиваль еды и концерт.
- В Екатеринбурге в нескольких местах пройдут концерты. Также в уральской столице будут организованы экскурсии. В частности, на Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино».
- В Челябинске жителей в День России научат танцевать по-народному и валять валенки. В городе пройдут концерты, фестивали и велопробег.
- В Кургане 12 июня выступит Кубанский казачий хор. Концерт пройдет на Троицкой площади.
- В Тюмени пройдут чайные фестивали, выставки и флешмоб. Жителей ждут рассказы о чайной культуре и музыка.
- В ХМАО 12 июня пройдет не только День города, но и традиционный фестиваль «Самотлорские ночи». После этого в столице округа встретят участников всероссийской Студвесны.
- В Перми в День города установят рекорд России по стоянию на гвоздях. Человек планирует простоять на гвоздях более пяти часов.
- В Туле можно посетить Тульский музей оружия, где состоится традиционная патриотическая акция «Триколор».
- В Крыму музей-заповедник «Судакская крепость» проведет патриотическую акцию «Вперед, Россия!». Ее участники отправятся в исторический круиз, развернут полотно флага РФ и исполнят гимн страны.
- В Казани будет организована книжная выставка в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина. На ней представят литературу по истории нашей Родины.
- В Карачаево-Черкесии пройдет выставка в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих. На ней представят материалы о государственной символике РФ.
- В Иркутске на площади имени графа Сперанского состоится большой концерт. Перед гостями выступят самодеятельные артисты и лауреаты заочного тура конкурса.
Традиции празднования
В День России граждане украшают флагами и национальной символикой улицы городов и сел. Но многие задаются вопросом: как можно и как нельзя использовать государственный флаг России?
Из законодательства следует, что можно:
- вывешивать флаг в квартире или на балконе, а также на стенах жилых домов;
- использовать флаг на личных автомобилях;
- размещать триколор в офисе или на даче;
- фотографироваться на фоне флага;
- гулять с флагом по улицам.
Незаконными считаются только действия, которые демонстрируют неуважение к флагу. За надругательство над ним можно получить наказание в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации.
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