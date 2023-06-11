11 июня 2023

В Италии обвинили Зеленского в получении циничного удовольствия от СВО

FQ: в заявлении Зеленского о контрнаступлении есть нотки отчаяния, циничное удовольствие и лицемерие
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Владимир Зеленский ощущал отчаяние, говоря о наступлении ВСУ, считает Мини Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает отчаяние вперемежку с циничным удовольствием, объявляя о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил обозреватель Фабио Мини.

В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее», — рассказал Мини в статье для для итальянской газеты il Fatto Quotidiano. Он также отметил скепсис европейцев и американцев относительно перспектив украинской победы.

Ранее Зеленский выступил с обращением, в котором подтвердил начало наступательных действий армии. Украинский лидер, однако, отказался говорить о том, на какой именно стадии находится так называемое контрнаступление, передает МК. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в связи с этим заявил, что контрнаступление не принесет какой-либо пользы ни Киеву, ни Вашингтону, ни Лондону.

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Президент Украины Владимир Зеленский испытывает отчаяние вперемежку с циничным удовольствием, объявляя о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил обозреватель Фабио Мини. В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее», — рассказал Мини в статье для для итальянской газеты il Fatto Quotidiano. Он также отметил скепсис европейцев и американцев относительно перспектив украинской победы. Ранее Зеленский выступил с обращением, в котором подтвердил начало наступательных действий армии. Украинский лидер, однако, отказался говорить о том, на какой именно стадии находится так называемое контрнаступление, передает МК. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в связи с этим заявил, что контрнаступление не принесет какой-либо пользы ни Киеву, ни Вашингтону, ни Лондону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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