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10 июня 2023
09 июня 2023

Шумков в День России призвал жителей Курганской области сплотиться вокруг СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил жителей региона с праздником Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Любовь к Родине — это, в первую очередь, готовность встать на защиту ее территории на фронте и в тылу, если потребуется. С таким заявлением в рамках обращения к жителям Курганской области в честь Дня России выступил губернатор региона Вадим Шумков.

«Любовь к Родине — это не просто красивые слова. Это готовность встать на ее защиту, если пришел ваш час. Это посильное участие каждого в поддержке наших воинов и их семей. <…> Это и упорный честный труд на своем рабочем месте <…>. Пусть нашим трудом и любовью крепнет и расцветает родной край, наша земля, наша страна. <…> С праздником вас, с Днем России!», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее в правительстве сообщали, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Оценить выступление артистов можно будет на Троицкой площади.

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Любовь к Родине — это, в первую очередь, готовность встать на защиту ее территории на фронте и в тылу, если потребуется. С таким заявлением в рамках обращения к жителям Курганской области в честь Дня России выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Любовь к Родине — это не просто красивые слова. Это готовность встать на ее защиту, если пришел ваш час. Это посильное участие каждого в поддержке наших воинов и их семей. <…> Это и упорный честный труд на своем рабочем месте <…>. Пусть нашим трудом и любовью крепнет и расцветает родной край, наша земля, наша страна. <…> С праздником вас, с Днем России!», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее в правительстве сообщали, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Оценить выступление артистов можно будет на Троицкой площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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