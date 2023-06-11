Шумков в День России призвал жителей Курганской области сплотиться вокруг СВО

12 июня 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил жителей региона с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любовь к Родине — это, в первую очередь, готовность встать на защиту ее территории на фронте и в тылу, если потребуется. С таким заявлением в рамках обращения к жителям Курганской области в честь Дня России выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Любовь к Родине — это не просто красивые слова. Это готовность встать на ее защиту, если пришел ваш час. Это посильное участие каждого в поддержке наших воинов и их семей. <…> Это и упорный честный труд на своем рабочем месте <…>. Пусть нашим трудом и любовью крепнет и расцветает родной край, наша земля, наша страна. <…> С праздником вас, с Днем России!», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее в правительстве сообщали, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Оценить выступление артистов можно будет на Троицкой площади.

Любовь к Родине — это, в первую очередь, готовность встать на защиту ее территории на фронте и в тылу, если потребуется. С таким заявлением в рамках обращения к жителям Курганской области в честь Дня России выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Любовь к Родине — это не просто красивые слова. Это готовность встать на ее защиту, если пришел ваш час. Это посильное участие каждого в поддержке наших воинов и их семей. <…> Это и упорный честный труд на своем рабочем месте <…>. Пусть нашим трудом и любовью крепнет и расцветает родной край, наша земля, наша страна. <…> С праздником вас, с Днем России!», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее в правительстве сообщали, что на праздновании Дня России 12 июня в Кургане выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Оценить выступление артистов можно будет на Троицкой площади.