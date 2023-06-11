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Две женщины погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Курганской области

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Смертельная автоавария с большегрузом произошла 11 июня Фото:

В результате ДТП с участием большегруза на трассе в Петуховском муниципальном округе (Курганская область) погибли две женщины. Инцидент произошел на автодороге «Иртыш» ранним утром 11 июня, рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Водитель 1963 года рождения на автомобиле Datsun осуществлял движение в сторону Омска. В салоне находились три пассажира (мужчина 1958 года рождения, женщины 1955 и 1962 годов рождения). На 463-м километре автодороги мужчина допустил наезд на стоящий автомобиль DAF с полуприцепом KRONE. За рулем большегруза находился водитель 1989 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и мужчина-пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы в медучреждение. Женщины-пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия», — написано в ведомственном telegram-канале.

Ранее очевидцы сообщали о крупной автоаварии на 203-м километре трассы «Иртыш» в Юргамышском округе с участием грузовика. Тогда в результате ДТП одна женщина получила телесные повреждения.

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В результате ДТП с участием большегруза на трассе в Петуховском муниципальном округе (Курганская область) погибли две женщины. Инцидент произошел на автодороге «Иртыш» ранним утром 11 июня, рассказали в пресс-службе полиции региона. «Водитель 1963 года рождения на автомобиле Datsun осуществлял движение в сторону Омска. В салоне находились три пассажира (мужчина 1958 года рождения, женщины 1955 и 1962 годов рождения). На 463-м километре автодороги мужчина допустил наезд на стоящий автомобиль DAF с полуприцепом KRONE. За рулем большегруза находился водитель 1989 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и мужчина-пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы в медучреждение. Женщины-пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия», — написано в ведомственном telegram-канале. Ранее очевидцы сообщали о крупной автоаварии на 203-м километре трассы «Иртыш» в Юргамышском округе с участием грузовика. Тогда в результате ДТП одна женщина получила телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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