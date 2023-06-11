11 июня 2023
10 июня 2023

В Тюмени побит рекорд по количеству новостроек

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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, фонарь, новостройки, тюмень, многоквартирный дом, панелька, виды тюмени, квартал
Благодаря поддержке тюменских властей и инвестиционным проектам продолжает стремительно расти первичный рынок в регионе Фото:

В Тюмени был достигнут исторический максимум по количеству предложений на рынке новостроек. Об этом рассказала аналитик Российской Гильдии риэлторов Анна Гаврина.

«В апреле 2023 года число новых лотов в 2,5 раза превысило число сделок, что составило 4528 против 1808. В сентябре 2022 года разрыв был менее существенным и составлял 2747 вместо 1502. Об это свидетельствует нарастающие тенденции разрыва между спросом и предложением на рынке новостроек в Тюмени. Был достигнут исторический максимум в количестве предложений», — говорит Анны Гавриной журналистам РБК Тюмень.

Она также отметила, что благодаря поддержке тюменских властей и инвестиционным проектам продолжает расти первичный рынок в регионе. На данный момент он стабилизировал стоимость жилья. В мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на экспозиции составила 111 740 рублей (декабрь 2020 года — 79 352 тыс. руб.), а ценовой прирост с января по май этого года достиг 1%.

Ранее URA.RU писало, что Тюменские застройщики не будут снижать стоимость квартир из-за низкого спроса. Интерес к новостройкам упал в среднем на 11%. Нежелание застройщиков снижать цены связано с затратами на строительство.

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В Тюмени был достигнут исторический максимум по количеству предложений на рынке новостроек. Об этом рассказала аналитик Российской Гильдии риэлторов Анна Гаврина. «В апреле 2023 года число новых лотов в 2,5 раза превысило число сделок, что составило 4528 против 1808. В сентябре 2022 года разрыв был менее существенным и составлял 2747 вместо 1502. Об это свидетельствует нарастающие тенденции разрыва между спросом и предложением на рынке новостроек в Тюмени. Был достигнут исторический максимум в количестве предложений», — говорит Анны Гавриной журналистам РБК Тюмень. Она также отметила, что благодаря поддержке тюменских властей и инвестиционным проектам продолжает расти первичный рынок в регионе. На данный момент он стабилизировал стоимость жилья. В мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на экспозиции составила 111 740 рублей (декабрь 2020 года — 79 352 тыс. руб.), а ценовой прирост с января по май этого года достиг 1%. Ранее URA.RU писало, что Тюменские застройщики не будут снижать стоимость квартир из-за низкого спроса. Интерес к новостройкам упал в среднем на 11%. Нежелание застройщиков снижать цены связано с затратами на строительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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