В Тюмени побит рекорд по количеству новостроек

Благодаря поддержке тюменских властей и инвестиционным проектам продолжает стремительно расти первичный рынок в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени был достигнут исторический максимум по количеству предложений на рынке новостроек. Об этом рассказала аналитик Российской Гильдии риэлторов Анна Гаврина.

«В апреле 2023 года число новых лотов в 2,5 раза превысило число сделок, что составило 4528 против 1808. В сентябре 2022 года разрыв был менее существенным и составлял 2747 вместо 1502. Об это свидетельствует нарастающие тенденции разрыва между спросом и предложением на рынке новостроек в Тюмени. Был достигнут исторический максимум в количестве предложений», — говорит Анны Гавриной журналистам РБК Тюмень.

Она также отметила, что благодаря поддержке тюменских властей и инвестиционным проектам продолжает расти первичный рынок в регионе. На данный момент он стабилизировал стоимость жилья. В мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на экспозиции составила 111 740 рублей (декабрь 2020 года — 79 352 тыс. руб.), а ценовой прирост с января по май этого года достиг 1%.

Ранее URA.RU писало, что Тюменские застройщики не будут снижать стоимость квартир из-за низкого спроса. Интерес к новостройкам упал в среднем на 11%. Нежелание застройщиков снижать цены связано с затратами на строительство.