11 июня 2023
10 июня 2023

Источник раскрыл состояние жены депутата Думы ХМАО после покушения

Жена депутата Думы ХМАО Колодича находится в тяжелом состоянии после покушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, больничный коридор, роддом, медицинский персонал, больница
Врачи борются за жизнь жены депутата Думы ХМАО Фото:

Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича после покушения в загородном доме находится в критическом состоянии в одной из больниц Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника.

«Она в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Рядом с ней находится сын, который проживает в Москве», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти.

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Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича после покушения в загородном доме находится в критическом состоянии в одной из больниц Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Она в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Рядом с ней находится сын, который проживает в Москве», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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