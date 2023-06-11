Источник раскрыл состояние жены депутата Думы ХМАО после покушения

Врачи борются за жизнь жены депутата Думы ХМАО
Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича после покушения в загородном доме находится в критическом состоянии в одной из больниц Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника.
«Она в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Рядом с ней находится сын, который проживает в Москве», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти.
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