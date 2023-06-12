Кириенко: ВСУ стреляют прямо по местам эвакуации населения на Херсонщине

12 июня 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

ВСУ наносят удары по метам эвакуации гражданских, заявил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Украинская сторона обстреливает места размещения людей, которые были эвакуированы из зоны подтопления Каховской ГЭС. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В районе мест эвакуации стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — передает слова Кириенко ТАСС. Он также отметил, что там нет военных, и люди, которые находятся в зоне эвакуации, помогают друг другу самостоятельно, включая волонтеров. Кириенко осудил стрельбу по местам эвакуации и выразил уважение и благодарность людям, которые помогают тем, кто пострадал от наводнения. Ранее стало известно, что спасатели сумели эвакуировать из затопленных районов Херсонской области 1736 человек, включая 165 детей. Всего число эвакуированных составляет 6026 человек, среди которых также есть 81 маломобильный гражданин и 235 детей. По информации, предоставленной врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ открыли огонь по пункту эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, в результате чего погибли два человека, в том числе беременная женщина, передает Nation News.

Украинская сторона обстреливает места размещения людей, которые были эвакуированы из зоны подтопления Каховской ГЭС. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В районе мест эвакуации стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — передает слова Кириенко ТАСС. Он также отметил, что там нет военных, и люди, которые находятся в зоне эвакуации, помогают друг другу самостоятельно, включая волонтеров. Кириенко осудил стрельбу по местам эвакуации и выразил уважение и благодарность людям, которые помогают тем, кто пострадал от наводнения. Ранее стало известно, что спасатели сумели эвакуировать из затопленных районов Херсонской области 1736 человек, включая 165 детей. Всего число эвакуированных составляет 6026 человек, среди которых также есть 81 маломобильный гражданин и 235 детей. По информации, предоставленной врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ открыли огонь по пункту эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, в результате чего погибли два человека, в том числе беременная женщина, передает Nation News.