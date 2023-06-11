Число эвакуированных составляет на данный момент 6026 человек (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России спасли из затопленных районов Херсонской области 1736 человек, в том числе 165 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Число эвакуированных составляет на данный момент 6026 человек. Среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также спасатели эвакуируют домашних животных», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России, опубликованном в telegram-канале ведомства.

«Решаем несколько задач. В первую очередь это — эвакуация оставшегося населения. Во-вторых, гуманитарная поддержка — раздаем продукты питания, бутилированную воду. В данный момент вода немножко спала, максимальная глубина в районе метра», — рассказал начальник поисково-спасательной группы специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Михаил Миненко.

Всего в зону подтопления российские спасатели доставили уже около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды. Также сотрудники МЧС оказывают помощь коммунальным службам в откачке воды с помощью насосного оборудования. В Новой Каховке откачено около 49 тысяч кубометров воды.

Населенные пункты Херсонской области были затоплены после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Электростанция пострадала в результате обстрелов Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Всего с затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировано около семи тысяч гражданских, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Видео: МЧС России