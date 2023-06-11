Убитый депутат из ХМАО перед смертью помог вывезти тело погибшего бойца

Незадолго до гибели Колодич помог доставить тело погибшего бойца домой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Убитый в Новой Москве депутат думы ХМАО Александр Колодич незадолго до своей смерти помог транспортировать тело погибшего бойца из зоны СВО. Об этом URA.RU рассказал эксперт югорского отделения «Общероссийского народного фронта» Евгений Печерица.

«Мы созванивались буквально на днях. Я просто озвучил проблему — нас попросили помочь собрать средства на транспортировку погибшего бойца из зоны СВО. Колодич положил трубку, и через несколько минут организаторы сбора позвонили мне и сообщили, что сбор закрыт, а средства пришли с запасом», — рассказал Печерица.

Убитый был не только депутатом думы ХМАО, но и сопредседателем регионального отделения ОНФ. «Его никогда не нужно было уговаривать, он всегда охотно помогал людям. Достаточно было просто озвучить проблему, и он брал ее на контроль, а зачастую и сразу предлагал решение. Безусловно, ОНФ не прекратит свою работу в регионе, но это невосполнимая потеря для всех нас», — добавил Печерица.

Ранее URA.RU писало о том, что жена Колодича в тяжелом состоянии. С ней находится сын, который живет в Москве.