Спикер Думы ХМАО сделал заявление из-за трагической гибели депутата Колодича

Борис Хохряков выразил соболезнования близким убитого депутата Александра Колодича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков выразил соболезнования из-за трагической гибели депутата окружного парламента Александра Колодича. Об этом сообщается на сайте югорской думы.

«С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной Думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход — тяжелая утрата. Скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Александра Васильевича. Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека. Председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трех созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жена депутата находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.