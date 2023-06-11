11 июня 2023
10 июня 2023

Спикер Думы ХМАО сделал заявление из-за трагической гибели депутата Колодича

© Служба новостей «URA.RU»
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XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, хохряков борис
Борис Хохряков выразил соболезнования близким убитого депутата Александра Колодича Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков выразил соболезнования из-за трагической гибели депутата окружного парламента Александра Колодича. Об этом сообщается на сайте югорской думы.

«С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной Думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход — тяжелая утрата. Скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Александра Васильевича. Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека. Председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трех созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жена депутата находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков выразил соболезнования из-за трагической гибели депутата окружного парламента Александра Колодича. Об этом сообщается на сайте югорской думы. «С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной Думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход — тяжелая утрата. Скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Александра Васильевича. Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека. Председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трех созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жена депутата находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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