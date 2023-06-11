11 июня 2023
10 июня 2023

На фестивале «Мост дружбы» губернатору Моору предсказали будущее. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Александру Моору предрекли разные испытания, из которых он выйдет с честью и победой Фото:

Во время празднования фестиваля «Мост дружбы» казахи предсказали испытания губернатору Тюменской области Моору. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На площади 400-летия Тюмени во время празднования „Моста дружбы“ представители казахского подворья познакомили Губернатора Моора с одной из старейших традиций — гаданием на бараньей лопатке. До этого ее обожгли на огне, а потом по характеру трещин сделали предсказания. Моору предрекли разные испытания, из которых он выйдет с честью и победой», — рассказали в пресс-службе правительства.

После этого губернатора региона пригласили станцевать народный танец на русском подворье. Девушка, одетая в яркое платья, надела на губернатора тряпичную фуражку.

Ранее URA.RU писало, Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. В честь Дня России там проходит областной фестиваль «Мост дружбы». Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.

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Во время празднования фестиваля «Мост дружбы» казахи предсказали испытания губернатору Тюменской области Моору. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «На площади 400-летия Тюмени во время празднования „Моста дружбы“ представители казахского подворья познакомили Губернатора Моора с одной из старейших традиций — гаданием на бараньей лопатке. До этого ее обожгли на огне, а потом по характеру трещин сделали предсказания. Моору предрекли разные испытания, из которых он выйдет с честью и победой», — рассказали в пресс-службе правительства. После этого губернатора региона пригласили станцевать народный танец на русском подворье. Девушка, одетая в яркое платья, надела на губернатора тряпичную фуражку. Ранее URA.RU писало, Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. В честь Дня России там проходит областной фестиваль «Мост дружбы». Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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