Александру Моору предрекли разные испытания, из которых он выйдет с честью и победой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время празднования фестиваля «Мост дружбы» казахи предсказали испытания губернатору Тюменской области Моору. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На площади 400-летия Тюмени во время празднования „Моста дружбы“ представители казахского подворья познакомили Губернатора Моора с одной из старейших традиций — гаданием на бараньей лопатке. До этого ее обожгли на огне, а потом по характеру трещин сделали предсказания. Моору предрекли разные испытания, из которых он выйдет с честью и победой», — рассказали в пресс-службе правительства.

После этого губернатора региона пригласили станцевать народный танец на русском подворье. Девушка, одетая в яркое платья, надела на губернатора тряпичную фуражку.

Ранее URA.RU писало, Александр Моор на площади 400-летия Тюмени вместе с горожанами во время праздничного концерта спел гимн России. В честь Дня России там проходит областной фестиваль «Мост дружбы». Гостей праздника встречают представители 24 национальных подворьях.