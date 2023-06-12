Кадыров поздравил отряд спецназа «Ахмат» с новым статусом в СВО

12 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Новый статус улучшит условия службы бойцов отряда «Ахмат», заявил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственный статус для добровольческого отряда «Ахмат» улучшит условия службы военнослужащих. Заявил в своем поздравлении глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я поздравляю всех наших доблестных бойцов из спецназа „Ахмат“ с получением очень важного статуса военнослужащих!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Минобороны подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках нового приказа о добровольцах. Получение статуса военнослужащих облегчит оказание помощи раненым и погибшим бойцам, а также их семьям. Рамзан Кадыров поздравил спецназ «Ахмат» с этим важным достижением и выразил уверенность в полной поддержке государства. Ранее стало известно, что подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказ определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно этому документу, до 1 июля текущего года данная категория бойцов подпишет контракты с оборонным ведомством.

Государственный статус для добровольческого отряда «Ахмат» улучшит условия службы военнослужащих. Заявил в своем поздравлении глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Я поздравляю всех наших доблестных бойцов из спецназа „Ахмат“ с получением очень важного статуса военнослужащих!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что Минобороны подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках нового приказа о добровольцах. Получение статуса военнослужащих облегчит оказание помощи раненым и погибшим бойцам, а также их семьям. Рамзан Кадыров поздравил спецназ «Ахмат» с этим важным достижением и выразил уверенность в полной поддержке государства. Ранее стало известно, что подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказ определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно этому документу, до 1 июля текущего года данная категория бойцов подпишет контракты с оборонным ведомством.