Шойгу разрешил добровольцам подписывать контракт с Минобороны

10 июня 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Добровольцам придадут необходимый правовой статус и организуют обеспечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно нему, эта категория бойцов до 1 июля подпишет контракты с оборонным ведомством. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков. «Для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министр обороны подписал приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — передает РИА Новости слова Панкова в ходе селекторного совещания. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. По словам Панкова, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус. Кроме того, приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с оборонным ведомством. В мае Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС РФ на контрактную службу было набрано более 117 тысяч человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно нему, эта категория бойцов до 1 июля подпишет контракты с оборонным ведомством. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков. «Для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министр обороны подписал приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — передает РИА Новости слова Панкова в ходе селекторного совещания. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. По словам Панкова, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус. Кроме того, приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с оборонным ведомством. В мае Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС РФ на контрактную службу было набрано более 117 тысяч человек.