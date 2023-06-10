Шойгу разрешил добровольцам подписывать контракт с Минобороны

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Добровольцам придадут необходимый правовой статус и организуют обеспечение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно нему, эта категория бойцов до 1 июля подпишет контракты с оборонным ведомством. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министр обороны подписал приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — передает РИА Новости слова Панкова в ходе селекторного совещания.

Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. По словам Панкова, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус. Кроме того, приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с оборонным ведомством.

В мае Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС РФ на контрактную службу было набрано более 117 тысяч человек.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно нему, эта категория бойцов до 1 июля подпишет контракты с оборонным ведомством. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Николай Панков. «Для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министр обороны подписал приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — передает РИА Новости слова Панкова в ходе селекторного совещания. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. По словам Панкова, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус. Кроме того, приказ предоставляет право всем добровольцам, заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами или с оборонным ведомством. В мае Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС РФ на контрактную службу было набрано более 117 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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